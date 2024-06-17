Как уснуть в жару: эффективные методы расслабления

Posted 17 июня, 14:11
Published 17 июня, 14:11
Modified 10 сентября, 02:25
Updated 10 сентября, 02:25
Займите удобное положение, закройте глаза и сосредоточьтесь на дыхании. Дышите спокойно, желательно носом, и сосредоточьте внимание на ощущении воздуха, проходящего через нос. Это поможет расслабиться и отвлечься от жары.
Используйте наушники для прослушивания бинауральных ритмов — два тона различной частоты, подаваемые в каждое ухо. Это поможет быстро достичь глубокого состояния медитации и отвлечься от жары. Найти такие записи можно в интернете.
Вспомните события прошедшего дня в обратном порядке, начиная с момента, когда вы легли в постель. Думайте о том, что вы делали, говорили и видели. Это помогает отвлечься от дискомфорта и погрузиться в сон.
Сосредоточьтесь на текущей мысли и проследите, какие другие мысли к ней привели. Эта техника помогает отвлечься от переживаний и расслабиться, что способствует засыпанию.
Представьте, что вы делаете рентген тела, и постарайтесь почувствовать каждую его часть. Начните с головы и медленно двигайтесь вниз, расслабляя мышцы и освобождаясь от напряжения. Это помогает отключиться от мыслей и уснуть, написал журнал Woman.ru.
Эти методы помогают справиться с дискомфортом от жары и улучшить качество сна без использования кондиционера.
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