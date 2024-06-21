Храп и его связь с повышенным кровяным давлением

Posted 21 июня, 12:00
Published 21 июня, 12:00
Modified 10 сентября, 02:45
Updated 10 сентября, 02:45
Полученные данные подчеркивают важность учета храпа в здравоохранении, особенно при лечении гипертонии. Масштабное исследование выявило потенциальные долгосрочные последствия храпа для здоровья.
Храп и гипертония. Регулярный храп сильно связан с высоким кровяным давлением и неконтролируемой гипертонией.
Масштаб исследования. Крупнейшее исследование, использующее домашний мониторинг на протяжении девяти месяцев, в котором приняли участие 12 000 человек.
Последствия для здоровья. Результаты свидетельствуют о необходимости учета храпа в клинической практике при лечении гипертонии.
Гипертония — это медицинский термин, обозначающий высокое кровяное давление в течение длительного периода. Она может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как сердечная недостаточность, инсульт, болезни сердца или почек.
В исследовании использовались данные отслеживания сна, собранные датчиком под матрасом, для выявления храпа и апноэ во сне, а также зарегистрированный FDA домашний монитор артериального давления у более чем 12 000 участников по всему миру в течение девяти месяцев.
Доктор Лечат отметил, что это крупнейшее исследование, изучающее связь между храпом, апноэ во сне и гипертонией с использованием объективных оценок в домашних условиях. Он подчеркнул, что результаты исследования подчеркивают необходимость рассматривать храп как часть клинической помощи и лечения проблем со сном, особенно в контексте лечения артериальной гипертензии, написал neurosciencenews.com.
«Результаты этого исследования открывают путь для дальнейшего изучения того, могут ли терапевтические вмешательства, направленные на устранение храпа, быть эффективными», — добавил доктор Лечат.
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