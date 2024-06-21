Храп и его связь с повышенным кровяным давлением

Доктор Лечат отметил, что это крупнейшее исследование, изучающее связь между храпом, апноэ во сне и гипертонией с использованием объективных оценок в домашних условиях. Он подчеркнул, что результаты исследования подчеркивают необходимость рассматривать храп как часть клинической помощи и лечения проблем со сном, особенно в контексте лечения артериальной гипертензии, написал neurosciencenews.com.