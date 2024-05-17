Почему после кофе хочется спать: как напиток может влиять на самочувствие человека

Posted 17 мая, 03:08
Published 17 мая, 03:08
Modified 9 сентября, 23:07
Updated 9 сентября, 23:07
Почему от кофе хочется спать? Возможно, дело в том, что вы успели привыкнуть к напитку и к нему у вас выработалась толерантность. Организм обладает способностью приспосабливаться к воздействию кофеина, если он употребляется в больших количествах. Единственный выход — пить больше кофе, но рано или поздно и к такому количеству организм тоже привыкнет.
После кофе может хотеться спать еще и потому, что таковы индивидуальные особенности организма. Доказано, что кофеин в организме некоторых людей расщепляется достаточно быстро. На них кофе может не действовать в принципе, то есть напиток не будет бодрить, но от него и не будет хотеться спать. Также стоит отметить, что на скорость расщепления кофеина в организме влияет никотин. Так что после кофе хочется спать чаще всего тем людям, которые имеют вредную привычку — курение.
Спать после кофе может хотеться еще и потому, что кофеин в принципе влияет на метаболизм, особенно если человек мало спит. В этом случае кофеин будет стимулировать работу поджелудочной железы, что, в свою очередь, будет способствовать повышению уровня сахара в крови. Иными словами, если человек спал недостаточно, а затем выпил кофе, то ему будет хотеться спать как раз из-за резкого скачка инсулина.
Чтобы после кофе не клонило в сон, нужно стараться высыпаться и не формировать зависимость от напитка, используя его как экспресс-средство для пробуждения. Такой метод приведет к тому, что организм привыкнет к кофе и в лучшем случае перестанет на него реагировать.
В целом стоит употреблять кофе время от времени. Если ситуация уже дошла до того, что от кофе хочется спать, можно сделать паузу в употреблении напитка примерно на пару недель, и за это время организм восстановится и снова начнет воспринимать кофеин так, как нужно.
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