Почему после кофе хочется спать: как напиток может влиять на самочувствие человека

После кофе может хотеться спать еще и потому, что таковы индивидуальные особенности организма. Доказано, что кофеин в организме некоторых людей расщепляется достаточно быстро. На них кофе может не действовать в принципе, то есть напиток не будет бодрить, но от него и не будет хотеться спать. Также стоит отметить, что на скорость расщепления кофеина в организме влияет никотин. Так что после кофе хочется спать чаще всего тем людям, которые имеют вредную привычку — курение.