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Posted 17 мая, 03:08

Published 17 мая, 03:08

Modified 9 сентября, 23:07

Updated 9 сентября, 23:07

Почему после кофе хочется спать: как напиток может влиять на самочувствие человека

Почему после кофе хочется спать: как напиток может влиять на самочувствие человека

17 мая 2024, 03:08
Фото: Изображение Midjourney
Почему после кофе хочется спать: как напиток может влиять на самочувствие человека
После кофе хочется спать, ведь этот напиток должен бодрить? На самом деле, желание поспать после чашки крепкого кофе — нормальное явление. Разбираемся в его причинах вместе.

Привычка к кофе

Почему от кофе хочется спать? Возможно, дело в том, что вы успели привыкнуть к напитку и к нему у вас выработалась толерантность. Организм обладает способностью приспосабливаться к воздействию кофеина, если он употребляется в больших количествах. Единственный выход — пить больше кофе, но рано или поздно и к такому количеству организм тоже привыкнет.

Организм обладает способностью приспосабливаться к воздействию кофеинаОрганизм обладает способностью приспосабливаться к воздействию кофеина
Организм обладает способностью приспосабливаться к воздействию кофеина. Фото: Изображение Midjourney

Кофеин быстро расщепляется

После кофе может хотеться спать еще и потому, что таковы индивидуальные особенности организма. Доказано, что кофеин в организме некоторых людей расщепляется достаточно быстро. На них кофе может не действовать в принципе, то есть напиток не будет бодрить, но от него и не будет хотеться спать. Также стоит отметить, что на скорость расщепления кофеина в организме влияет никотин. Так что после кофе хочется спать чаще всего тем людям, которые имеют вредную привычку — курение.

Кофе влияет на уровень глюкозы

Спать после кофе может хотеться еще и потому, что кофеин в принципе влияет на метаболизм, особенно если человек мало спит. В этом случае кофеин будет стимулировать работу поджелудочной железы, что, в свою очередь, будет способствовать повышению уровня сахара в крови. Иными словами, если человек спал недостаточно, а затем выпил кофе, то ему будет хотеться спать как раз из-за резкого скачка инсулина.

Спать после кофе может хотеться еще и потому, что кофеин в принципе влияет на метаболизмСпать после кофе может хотеться еще и потому, что кофеин в принципе влияет на метаболизм
Спать после кофе может хотеться еще и потому, что кофеин в принципе влияет на метаболизм. Фото: Изображение Midjourney

После кофе хочется спать: что делать?

Чтобы после кофе не клонило в сон, нужно стараться высыпаться и не формировать зависимость от напитка, используя его как экспресс-средство для пробуждения. Такой метод приведет к тому, что организм привыкнет к кофе и в лучшем случае перестанет на него реагировать.

В целом стоит употреблять кофе время от времени. Если ситуация уже дошла до того, что от кофе хочется спать, можно сделать паузу в употреблении напитка примерно на пару недель, и за это время организм восстановится и снова начнет воспринимать кофеин так, как нужно.

#Здоровье#Еда#Сон#Кофе#Все материалы авторов
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