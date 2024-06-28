Нужно ли женщинам больше сна, чем мужчинам

Если вас беспокоит недостаточный сон каждую ночь, важно обращать внимание на сигналы, которые отправляет ваш организм. Эксперт предупреждает, что недосыпание может оказать серьезное воздействие как на мужчин, так и на женщин. «Недостаток сна влияет на скорость реакции, что повышает риск аварий и ошибок на работе. Он сильно влияет на настроение, увеличивая вероятность тревожности и депрессии. Также он связан с рядом заболеваний, включая ожирение, диабет, болезни сердца, гормональный дисбаланс и снижение иммунитета».