Нужно ли женщинам больше сна, чем мужчинам

Posted 27 июня, 21:20
Published 27 июня, 21:20
Modified 10 сентября, 03:11
Updated 10 сентября, 03:11
Доктор медицинских наук, специалист по женскому здоровью и сну Эйлин Александер ответила на этот вопрос.
Несколько исследований были направлены на изучение сна у женщин и мужчин. Они показали, что в среднем женщины спят немного дольше: речь идет о периоде от 6 до 28 минут.
Существует несколько теорий, почему женщины обычно проводят в постели чуть больше времени, чем мужчины. Гормоны имеют важное значение для регуляции сна, и пол может влиять на потребности.
«Женские гормоны имеют огромное значение для сна», — говорит Эйлин Александер. «Это касается всего: начиная от менструаций и заканчивая беременностью и менопаузой. Все эти факторы могут негативно сказаться на качестве сна у женщин, что объясняет их повышенную потребность в отдыхе, иногда даже днем».
Также женщины чаще страдают от бессонницы, что может быть еще одной причиной их дополнительной потребности в сне.
«Помимо этого, часто женщины встают ночью, чтобы ухаживать за детьми или пожилыми родственниками», — отмечает эксперт. Также они обычно берут на себя основную часть хозяйственных обязанностей дома. И это тоже может быть причиной их большей потребности в сне.
Хотя некоторые исследования указывают на то, что женщинам в среднем требуется на 11 минут больше сна, Эйлин Александер подчеркивает, что нужны дополнительные исследования, чтобы точно определить это.
Фактически нет универсального стандарта продолжительности сна, который подходит всем. «Потребности во сне у каждого человека индивидуальны и не должны зависеть только от пола», — заявляет эксперт.
«Рекомендуемый для взрослых период сна — восемь часов, но некоторым хватает и семи, а другим нужно девять», — отмечает она. «Важно находить баланс и следить за качеством сна, исходя из своих собственных ощущений».
Если вас беспокоит недостаточный сон каждую ночь, важно обращать внимание на сигналы, которые отправляет ваш организм. Эксперт предупреждает, что недосыпание может оказать серьезное воздействие как на мужчин, так и на женщин. «Недостаток сна влияет на скорость реакции, что повышает риск аварий и ошибок на работе. Он сильно влияет на настроение, увеличивая вероятность тревожности и депрессии. Также он связан с рядом заболеваний, включая ожирение, диабет, болезни сердца, гормональный дисбаланс и снижение иммунитета».
Эйлин Александер подчеркивает, что сон является ключом к здоровью. «Во время сна наше тело восстанавливается, мы укрепляем память и заряжаемся энергией», — говорит она. «Сон помогает нам предотвратить множество заболеваний и поддерживать хорошее настроение и активность».
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14