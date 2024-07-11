Как больше двигаться, если вы постоянно сидите

Вам не нужно встречаться в ресторане или баре каждый раз, когда вы хотите провести время с друзьями. Вместо этого предложите всем отправиться на пикник в местный парк, присоединиться к вам на занятии йогой или прогуляться по музею в течение нескольких часов. Это не только полезный способ двигаться, он экономит ваши деньги и калории.