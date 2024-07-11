Как больше двигаться, если вы постоянно сидите

Posted 11 июля, 05:08
Published 11 июля, 05:08
Modified 9 сентября, 22:31
Updated 9 сентября, 22:31
Больше воды — больше перерывов на туалет и еще один повод встать и размять ноги. Чтобы получить бонусные баллы, пройдите в уборную на другом этаже и воспользуйтесь лестницей. Кроме того, вода обладает множеством других преимуществ, от повышения умственной работоспособности до придания коже молодости и сияния, так что это беспроигрышный вариант.
Отвечаете ли вы на звонок по работе или разговариваете с мамой, встаньте и отправляйтесь на улицу. Зачем тратить полчаса на разговор сидя, когда вы могли бы совершить прогулку?
Периодически вставайте с рабочего стола и делать некоторую работу стоя. Это побуждает людей больше двигаться другими способами в течение дня.
Рабочие зоны могут быть периодически завалены бумагами, поэтому наведение порядка станет прекрасным предлогом, чтобы встать и начать двигаться.
Если вы едите на работу или в магазин на автомобиле, паркуйтесь как можно дальше от места назначения, чтобы иметь возможность больше пройтись ногами. Если вы пользуетесь общественным транспортом, выходите на одну-две остановки раньше и остаток пути проходите пешком.
Если вы приходите домой с работы, чтобы рухнуть на диван и бездумно смотреть телевизор, отдыхая после рабочего дня, вы можете использовать это время более эффективно. Чтобы избежать постоянного сидения, сделайте небольшую разминку во время просмотра передач.
Вместо того, чтобы засиживаться за рекламой, используйте это время чтобы заняться домашними делами, которые вы откладывали, например, начните стирать, мыть посуду или подметать пол.
Иногда работа может по настоящему затянуть, не успеете оглянуться, как прошло уже несколько часов за рабочим столом. Установите будильник на своем телефоне, чтобы делать перерыв каждые 30 минут — встаньте и сходите в уборную, на кухню за водой или просто постойте у своего стола и потянитесь в течение трех-четырех минут.
Если у вас уже есть собака, вы знаете, что они заставляют вас выходить на улицу для ежедневных прогулок. Поэтому неудивительно, что владельцы животных ведут более здоровый образ жизни, у них гораздо более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний и более низкие показатели смертности.
Если вы не несете тяжести, старайтесь подниматься по лестнице, а не на лифте. Это простой и повседневный прием для сжигания калорий.
Вам не нужно встречаться в ресторане или баре каждый раз, когда вы хотите провести время с друзьями. Вместо этого предложите всем отправиться на пикник в местный парк, присоединиться к вам на занятии йогой или прогуляться по музею в течение нескольких часов. Это не только полезный способ двигаться, он экономит ваши деньги и калории.
Звучит банально, но танцы могут сделать выполнение рутинных задач, таких как уборка пылесосом или мытье посуды, намного веселее. Танцевальные движения отлично сжигают калории и задействуют все ваше тело.
Фитнес-трекеры существуют уже много лет, они доказали свою эффективность для многих людей, поскольку дают им осязаемую цель, которую нужно достигать каждый день. Устройства могут служить полезным напоминанием о необходимости больше двигаться в течение дня.
Если вы часто ездите в магазин на машине, возьмите за правило добираться до этих мест пешком. Это не просто хорошая кардиотренировка: ношение сумок тренирует руки, а ходьба сжигает калории.
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