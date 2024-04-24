Правда ли, что при интенсивных занятиях спортом ботокс быстро уходит

После инъекций придется отказаться от спортивных занятий минимум на сутки. В первые 24 часа под запретом не только бег, плавание и другие активные тренировки, но и йога, ведь интенсивные движения головой, повороты и наклоны тоже могут вызвать перемещение ботокса в соседние области. В последующие дни можно вернуться к небольшим нагрузкам, например прогулкам или растяжке.