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Posted 24 апреля, 03:02

Published 24 апреля, 03:02

Modified 9 сентября, 22:11

Updated 9 сентября, 22:11

Правда ли, что при интенсивных занятиях спортом ботокс быстро уходит

Правда ли, что при интенсивных занятиях спортом ботокс быстро уходит

24 апреля 2024, 03:02
Фото: Изображение Midjourney
Правда ли, что при интенсивных занятиях спортом ботокс быстро уходит
Одна из важнейших рекомендаций после бьюти-процедур — временно воздержаться от занятий спортом. Она распространяется и на тех, кто сделал инъекции ботокса. Почему нельзя заниматься спортом после уколов красоты? Расскажем в сегодняшнем материале.

Влияние занятий спортом на эффект ботокса

Введение любых препаратов красоты, в том числе ботокса, требует соблюдения определенных временных запретов. В первые часы и даже дни после инъекций придется отказаться от интенсивных физических нагрузок, потому что активность способствует усилению кровообращения, в том числе и в местах уколов. Это влечет за собой увеличение отеков и усиление воспалений.

Еще один важный момент: занятия спортом могут вызвать смещение ботокса, который еще не зафиксировался под кожей. Препарат распределяется неправильно, попадая в соседние ткани. Активная работа мимических мышц снижает эффективность ботулотоксина. В результате желаемый результат может не оправдать ожиданий, а эффект от ботокса продлится меньше, чем прогнозировалось.

Занятия спортом могут вызвать смещение ботокса, который еще не зафиксировался под кожейЗанятия спортом могут вызвать смещение ботокса, который еще не зафиксировался под кожей
Занятия спортом могут вызвать смещение ботокса, который еще не зафиксировался под кожей. Фото: Изображение Midjourney

Как долго необходимо воздерживаться от нагрузок

После инъекций придется отказаться от спортивных занятий минимум на сутки. В первые 24 часа под запретом не только бег, плавание и другие активные тренировки, но и йога, ведь интенсивные движения головой, повороты и наклоны тоже могут вызвать перемещение ботокса в соседние области. В последующие дни можно вернуться к небольшим нагрузкам, например прогулкам или растяжке.

Постепенно начинайте тренироваться интенсивнее, стараясь избегать повышенного потоотделения и излишней мимической активности. К слову, походы в сауну в первые дни после процедуры тоже под запретом, и все по той же причине — высокая температура активизирует кровообращение.

После инъекций ботулотоксина придется отказаться от спортивных занятий минимум на суткиПосле инъекций ботулотоксина придется отказаться от спортивных занятий минимум на сутки
После инъекций ботулотоксина придется отказаться от спортивных занятий минимум на сутки. Фото: Изображение Midjourney

Когда можно возвращаться к полноценным занятиям спортом — вопрос индивидуальный. Как правило, специалисты составляют для каждой пациентки отдельный список рекомендаций, которых стоит придерживаться, если вы хотите сохранить результат процедуры надолго. Обычно косметологи советуют воздерживаться от занятий спортом в течение 3–4 дней.

#Спорт#Общество#Здоровье#Все материалы авторов
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