Правда ли, что при интенсивных занятиях спортом ботокс быстро уходит

Posted 24 апреля, 03:02
Published 24 апреля, 03:02
Modified 9 сентября, 22:11
Updated 9 сентября, 22:11
Введение любых препаратов красоты, в том числе ботокса, требует соблюдения определенных временных запретов. В первые часы и даже дни после инъекций придется отказаться от интенсивных физических нагрузок, потому что активность способствует усилению кровообращения, в том числе и в местах уколов. Это влечет за собой увеличение отеков и усиление воспалений.
Еще один важный момент: занятия спортом могут вызвать смещение ботокса, который еще не зафиксировался под кожей. Препарат распределяется неправильно, попадая в соседние ткани. Активная работа мимических мышц снижает эффективность ботулотоксина. В результате желаемый результат может не оправдать ожиданий, а эффект от ботокса продлится меньше, чем прогнозировалось.
После инъекций придется отказаться от спортивных занятий минимум на сутки. В первые 24 часа под запретом не только бег, плавание и другие активные тренировки, но и йога, ведь интенсивные движения головой, повороты и наклоны тоже могут вызвать перемещение ботокса в соседние области. В последующие дни можно вернуться к небольшим нагрузкам, например прогулкам или растяжке.
Постепенно начинайте тренироваться интенсивнее, стараясь избегать повышенного потоотделения и излишней мимической активности. К слову, походы в сауну в первые дни после процедуры тоже под запретом, и все по той же причине — высокая температура активизирует кровообращение.
Когда можно возвращаться к полноценным занятиям спортом — вопрос индивидуальный. Как правило, специалисты составляют для каждой пациентки отдельный список рекомендаций, которых стоит придерживаться, если вы хотите сохранить результат процедуры надолго. Обычно косметологи советуют воздерживаться от занятий спортом в течение 3–4 дней.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14