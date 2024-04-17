Легендарный Макгрегор возвращается на ринг

Posted 17 апреля, 12:03
Published 17 апреля, 12:03
Modified 9 сентября, 21:56
Updated 9 сентября, 21:56
Согласно заявлению главы UFC Дэйны Уайта, встреча легенды ММА и американского спортсмена Майкла Чендлера запланирована на 29 июня, а долгожданный бой в рамках первенства UFC 303 состоится в Лас‐Вегасе.
Издание peopletalk.ru сообщает, что последний из боев Макгрегора прошел в 2021 году. Спортсмена постигла неудача — он уступил победу временному чемпиону лиги в легком весе Дастину Порье. На заключительных минутах первого раунда Макгрегор получил перелом левой большеберцовой кости.
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