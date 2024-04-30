Как начать заниматься спортом: советы для тех, кому лень или всегда некогда

Стоит отметить, что заставить себя пойти в тренажерный зал после крайне тяжелого и сложного рабочего дня будет непросто. Однако и это может войти в привычку. Старайтесь продумывать ваши занятия, вплоть до того, где и в какое время они будут проходить, как вы будете добираться до места тренировок, много ли вещей вам придется взять с собой.