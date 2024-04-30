Как начать заниматься спортом: советы для тех, кому лень или всегда некогда

Posted 30 апреля, 07:37
Published 30 апреля, 07:37
Modified 9 сентября, 22:21
Updated 9 сентября, 22:21
Начать заниматься спортом будет проще, если вы начнете ориентироваться на чувство усталости. Приступайте к тренировкам на пике своего самочувствия и силы, а дальнейшие занятия подстраивается под свой график.
Стоит отметить, что заставить себя пойти в тренажерный зал после крайне тяжелого и сложного рабочего дня будет непросто. Однако и это может войти в привычку. Старайтесь продумывать ваши занятия, вплоть до того, где и в какое время они будут проходить, как вы будете добираться до места тренировок, много ли вещей вам придется взять с собой.
То, что нам нравится, мы делаем легко, без необходимости заставлять себя. О физической активности этого сказать нельзя — по крайней мере, в тот период, когда мы решаем начать заниматься спортом. Поэтому очень важно наладить «причинно-следственную связь» между точками, отвечающими за удовольствие, и спортом.
Старайтесь заниматься спортом под музыку, которая вам нравится. Тренируйтесь в окружении людей, которые вам приятны, это могут быть ваши друзья, коллеги по работе или просто те, кто посещает тот же зал, что и вы.
Начать заниматься спортом будет проще при наличии четкого и конкретного плана. Можно обратиться за помощью к профессиональному тренеру, который составит для вас определенную программу, или воспользоваться уже готовой схемой, найдя ее в интернете. Следуя четкому плану, заставлять себя заниматься будет легче и проще.
Важно не просто иметь план — ему необходимо следовать. Соблюдайте все рекомендации, который дал вам тренер, последовательность упражнений, а также советы, связанные с отдыхом, восстановлением после тренировок, режимом питания. Это поможет вам быстро войти в спортивную колею, и в скором времени тренировки станут для вас полезной и приятной привычкой.
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