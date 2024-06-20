Три бестселлера по финансовой грамотности, которые меняют жизнь к лучшему

Книга «Богатый папа, бедный папа», написанная Робертом Т. Кийосаки, произвела фурор с момента своего выхода в 1997 году. Кийосаки подробно рассказывает, как детство вместе с двумя отцами — одним биологическим, другим отцом его лучшего друга — сформировало его взгляд на деньги. У обоих отцов были противоречивые взгляды: один считал, что вы должны найти хорошую работу и усердно трудиться, чтобы зарабатывать свои деньги, в то время как другой верил в важность финансовой грамотности и в то, что ваши деньги должны работать на вас.