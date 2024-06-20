newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 июня, 10:52

Published 20 июня, 10:52

Modified 10 сентября, 02:36

Updated 10 сентября, 02:36

Три бестселлера по финансовой грамотности, которые меняют жизнь к лучшему

Три бестселлера по финансовой грамотности, которые меняют жизнь к лучшему

20 июня 2024, 10:52
Фото: Изображение Midjourney
Три бестселлера по финансовой грамотности, которые меняют жизнь к лучшему
Прочитав эти книги вы поменяете свое отношение к деньгам и захотите встать на путь миллионера.

1. Самый богатый человек в Вавилоне (16+)

Хотя книга «Самый богатый человек в Вавилоне» была опубликована в 1926 году, советы Джорджа С. Клэсона актуальны и сегодня. Используя притчи, действие которых происходит в древнем Вавилоне, Клэсон объясняет основы денег, включая финансовое планирование, накопление богатства и пользу бережливости.

Автор рассказывает о 7 простых правил обращения с деньгами, которые помогут читателям осуществить свои финансовые мечты.

2. Богатый папа, бедный папа (12+)

Книга «Богатый папа, бедный папа», написанная Робертом Т. Кийосаки, произвела фурор с момента своего выхода в 1997 году. Кийосаки подробно рассказывает, как детство вместе с двумя отцами — одним биологическим, другим отцом его лучшего друга — сформировало его взгляд на деньги. У обоих отцов были противоречивые взгляды: один считал, что вы должны найти хорошую работу и усердно трудиться, чтобы зарабатывать свои деньги, в то время как другой верил в важность финансовой грамотности и в то, что ваши деньги должны работать на вас.

В книге также рассказывается о том, почему разговоры о деньгах лучше вести дома, а не в школе, и как подготовить своих детей к финансовому успеху в будущем.

3. Кошелек или жизнь? Вы контролируете деньги или деньги контролируют вас (12+)

Книга помогла миллионам читателей наладить отношения с деньгами. Она предлагает целостный подход к личным финансам с помощью 9-шаговой программы, которая обещает финансовую независимость.

Подчеркивая важность приведения ваших расходов в соответствие с вашими ценностями, Робин и Домингес знакомят читателей с шагами, позволяющими выпутаться из долгов и приумножить свои сбережения, экономить деньги с помощью осознанности и упорядочивать жизнь для улучшения жизни в целом.

9 полезных книг, которые помогут выбраться из бедности и стать миллионером
Узнать подробнее
Как начать копить деньги: 6 необычных способов для скряг и лентяев
Узнать подробнее
Читайте также:
5 лучших книг по финансовой грамотности всех временЦифровой рубль: эксперты нашли угрозы и риски, связанные с ним7 денежных правил, которые большинство людей не знают (но должны знать)
#Эмилия Шпилева#Деньги#Финансы#2024 год#Инвестиции#Книги#Финансовая грамотность
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика