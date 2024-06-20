Три бестселлера по финансовой грамотности, которые меняют жизнь к лучшему

Posted 20 июня, 10:52
Published 20 июня, 10:52
Modified 10 сентября, 02:36
Updated 10 сентября, 02:36
Хотя книга «Самый богатый человек в Вавилоне» была опубликована в 1926 году, советы Джорджа С. Клэсона актуальны и сегодня. Используя притчи, действие которых происходит в древнем Вавилоне, Клэсон объясняет основы денег, включая финансовое планирование, накопление богатства и пользу бережливости.
Автор рассказывает о 7 простых правил обращения с деньгами, которые помогут читателям осуществить свои финансовые мечты.
Книга «Богатый папа, бедный папа», написанная Робертом Т. Кийосаки, произвела фурор с момента своего выхода в 1997 году. Кийосаки подробно рассказывает, как детство вместе с двумя отцами — одним биологическим, другим отцом его лучшего друга — сформировало его взгляд на деньги. У обоих отцов были противоречивые взгляды: один считал, что вы должны найти хорошую работу и усердно трудиться, чтобы зарабатывать свои деньги, в то время как другой верил в важность финансовой грамотности и в то, что ваши деньги должны работать на вас.
В книге также рассказывается о том, почему разговоры о деньгах лучше вести дома, а не в школе, и как подготовить своих детей к финансовому успеху в будущем.
Книга помогла миллионам читателей наладить отношения с деньгами. Она предлагает целостный подход к личным финансам с помощью 9-шаговой программы, которая обещает финансовую независимость.
Подчеркивая важность приведения ваших расходов в соответствие с вашими ценностями, Робин и Домингес знакомят читателей с шагами, позволяющими выпутаться из долгов и приумножить свои сбережения, экономить деньги с помощью осознанности и упорядочивать жизнь для улучшения жизни в целом.
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