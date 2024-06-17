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Posted 17 июня, 09:37

Published 17 июня, 09:37

Modified 10 сентября, 02:25

Updated 10 сентября, 02:25

Цифровой рубль: угрозы и риски, с ним связанные

Цифровой рубль: эксперты нашли угрозы и риски, связанные с ним

17 июня 2024, 09:37
Фото: 1MI
Цифровой рубль: угрозы и риски, с ним связанные
Аналитики рассказали, как внедрение цифрового рубля отразиться на экономике России, какие могут быть проблемы с новым видом валюты и почему стоит опасаться кибермошенников уже сейчас

Цифровая валюта центрального банка (CBDC) является новым финансовым инструментом, а его внедрение в экономику Российской Федерации знаменует большой технологический шаг. На сегодняшний день цифровой рубль находится в тестовом обращении, но уже вызывает неоднозначное отношение и определенные опасения.

«Вступление в силу с августа 2023 года поправок в федеральный закон о банках и банковской деятельности закрепило правовой статус цифрового рубля в качестве третьей формы денег, наряду с наличной и безналичной формами. При этом в качестве эмитента выступает Банк России, и это значит, что цифровая российская национальная валюта должна быть обеспечена государственными активами», — рассказывает Сергей Гатауллин, российский учёный, кандидат экономических наук, блогер и техноброкер.
Цифровая валюта станет заменой физических денегЦифровая валюта станет заменой физических денег
Цифровая валюта станет заменой физических денег. Фото: 1MI

Какие могут быть проблемы при введении цифрового рубля в оборот?

Наринэ Беглярова, эксперт по налоговому праву, рассказала об основных проблемах, связанных с введением цифрового рубля в России.

Один из спорных вопросов, требующих проработки — повышенная прозрачность операций с цифровым рублем. Поскольку цифровая валюта основана на технологии блокчейн, Центральный банк сможет отслеживать всю историю переводов и транзакций. Это позволит усилить контроль государства над финансовыми операциями, что вызывает опасения у некоторых граждан.

Существуют также опасения, что цифровые рубли будут иметь ограничения по некоторым финансовым операциям. Центральный банк заверяет, что введение ограничений не планируются, поскольку они могут противоречить принципам добровольности и свободы использования цифровой валюты. Однако, цифровой рубль вводится, в первую очередь, для обеспечения расчетов в государственном секторе, который согласно 44-ФЗ обязан следовать принципам открытости и прозрачности в государственных закупках.

Задача по отслеживанию финансовых операций с цифровой валютой подразумевает осуществление цепочки взаиморасчетов и операций внутри системы, но в таком случае у пользователей не будет возможности выводить денежные средства в наличные, в случае если эта возможность будет предоставлена, отследить всю цепочку движения денежных средств не представится возможным, считает Наринэ Беглярова.

Цифровая валюта Центрального банка РоссииЦифровая валюта Центрального банка России
Цифровая валюта Центрального банка России. Фото: 1MI

Какие проблемы могут быть с цифровым рублем для россиян?

Николай Моженков, аналитик, инвестор, предприниматель, создатель компании AMCrypto, считает, что цифровой рубль связан с многими рисками, и основной из них — в том, что он так же, как и нынешние деньги, попадает под санкции западных партнеров. Поэтому те, кто не хочет попасть под санкции, откажутся иметь цифровой рубль на своих счетах. Тем не менее эта валюта будет эффективно и активно использоваться в России и дружественных странах, поможет улучшить наши финансовые транзакции и общую торговлю в целом.

Еще одна возможная сложность связана с тем, что далеко не все население страны готово к переходу на цифровой рубль. Требуется большая разъяснительная работа, включающая в себя обучение правилам безопасности и в целом обращению с «новыми деньгами».

«Также хочется отметить недостаточность законодательной базы, регулирующей использование цифрового рубля. Особенно это касается налоговых тонкостей, закона о кредитных историях, контроля за средствами бюджета. Наконец, в целом необходим тщательный контроль государства над операциями с цифровым рублем: это нужно, чтобы предотвратить такие действия, как отмывание денег», — считает Николай Моженков.
Какие проблемы могут быть с цифровым рублем для россиян?Какие проблемы могут быть с цифровым рублем для россиян?
Какие проблемы могут быть с цифровым рублем для россиян?. Фото: 1MI
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#Эмилия Шпилева#Деньги#Финансы#Цифровая валюта#2024 год#Валюта#Эксперт#Цифровой рубль
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