Цифровой рубль: эксперты нашли угрозы и риски, связанные с ним

Posted 17 июня, 09:37
Published 17 июня, 09:37
Modified 10 сентября, 02:25
Updated 10 сентября, 02:25
Цифровая валюта центрального банка (CBDC) является новым финансовым инструментом, а его внедрение в экономику Российской Федерации знаменует большой технологический шаг. На сегодняшний день цифровой рубль находится в тестовом обращении, но уже вызывает неоднозначное отношение и определенные опасения.
«Вступление в силу с августа 2023 года поправок в федеральный закон о банках и банковской деятельности закрепило правовой статус цифрового рубля в качестве третьей формы денег, наряду с наличной и безналичной формами. При этом в качестве эмитента выступает Банк России, и это значит, что цифровая российская национальная валюта должна быть обеспечена государственными активами», — рассказывает Сергей Гатауллин, российский учёный, кандидат экономических наук, блогер и техноброкер.
Наринэ Беглярова, эксперт по налоговому праву, рассказала об основных проблемах, связанных с введением цифрового рубля в России.
Один из спорных вопросов, требующих проработки — повышенная прозрачность операций с цифровым рублем. Поскольку цифровая валюта основана на технологии блокчейн, Центральный банк сможет отслеживать всю историю переводов и транзакций. Это позволит усилить контроль государства над финансовыми операциями, что вызывает опасения у некоторых граждан.
Существуют также опасения, что цифровые рубли будут иметь ограничения по некоторым финансовым операциям. Центральный банк заверяет, что введение ограничений не планируются, поскольку они могут противоречить принципам добровольности и свободы использования цифровой валюты. Однако, цифровой рубль вводится, в первую очередь, для обеспечения расчетов в государственном секторе, который согласно 44-ФЗ обязан следовать принципам открытости и прозрачности в государственных закупках.
Задача по отслеживанию финансовых операций с цифровой валютой подразумевает осуществление цепочки взаиморасчетов и операций внутри системы, но в таком случае у пользователей не будет возможности выводить денежные средства в наличные, в случае если эта возможность будет предоставлена, отследить всю цепочку движения денежных средств не представится возможным, считает Наринэ Беглярова.
Николай Моженков, аналитик, инвестор, предприниматель, создатель компании AMCrypto, считает, что цифровой рубль связан с многими рисками, и основной из них — в том, что он так же, как и нынешние деньги, попадает под санкции западных партнеров. Поэтому те, кто не хочет попасть под санкции, откажутся иметь цифровой рубль на своих счетах. Тем не менее эта валюта будет эффективно и активно использоваться в России и дружественных странах, поможет улучшить наши финансовые транзакции и общую торговлю в целом.
Еще одна возможная сложность связана с тем, что далеко не все население страны готово к переходу на цифровой рубль. Требуется большая разъяснительная работа, включающая в себя обучение правилам безопасности и в целом обращению с «новыми деньгами».
«Также хочется отметить недостаточность законодательной базы, регулирующей использование цифрового рубля. Особенно это касается налоговых тонкостей, закона о кредитных историях, контроля за средствами бюджета. Наконец, в целом необходим тщательный контроль государства над операциями с цифровым рублем: это нужно, чтобы предотвратить такие действия, как отмывание денег», — считает Николай Моженков.
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