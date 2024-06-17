Цифровой рубль: эксперты нашли угрозы и риски, связанные с ним

Николай Моженков, аналитик, инвестор, предприниматель, создатель компании AMCrypto, считает, что цифровой рубль связан с многими рисками, и основной из них — в том, что он так же, как и нынешние деньги, попадает под санкции западных партнеров. Поэтому те, кто не хочет попасть под санкции, откажутся иметь цифровой рубль на своих счетах. Тем не менее эта валюта будет эффективно и активно использоваться в России и дружественных странах, поможет улучшить наши финансовые транзакции и общую торговлю в целом.