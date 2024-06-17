Какие самые дорогие туристические направления для отдыха в 2024 году

Неоспоримый лидер — Швейцария, известная своим роскошным туризмом на долгие годы. Сюда тянутся самые состоятельные люди Европы и всего мира. По данным туроператоров, средние расходы на одного человека за неделю отдыха в Швейцарии составляют около 4000 долларов.