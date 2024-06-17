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Posted 17 июня, 06:39

Published 17 июня, 06:39

Modified 10 сентября, 02:23

Updated 10 сентября, 02:23

Какие самые дорогие туристические направления для отдыха в 2024 году

17 июня 2024, 06:39
Какие страны и города представляют собой наиболее затратные направления для путешествий в 2024 году? Рассмотрим самые дорогостоящие туристические маршруты.

Дорогой отдых

В списке наиболее дорогостоящих стран для туризма в 2024 году преимущественно встречаются европейские государства.

Неоспоримый лидер — Швейцария, известная своим роскошным туризмом на долгие годы. Сюда тянутся самые состоятельные люди Европы и всего мира. По данным туроператоров, средние расходы на одного человека за неделю отдыха в Швейцарии составляют около 4000 долларов.

Среди других дорогостоящих европейских направлений выделяются:

Например, в Дании средние расходы туриста за неделю достигают около 3000 долларов.

Также в Ирландии ценители природы и уединения могут потратить примерно 2200 долларов за 7 дней отдыха.

Исландия приглашает отдохнуть среди захватывающей северной природы за примерно 2000 долларов в неделю.

Также в списке самых затратных туристических направлений выделяются Япония, Новая Зеландия и Сингапур. Среди пляжных направлений особенно дорогими являются Бермуды: средние затраты на неделю составляют примерно 2,5 тысячи долларов на человека, а проживание в пятизвездочном отеле — около 10000 долларов.

Можно рассмотреть и внутренний туризм в России, дороже всего отдохнуть в Сочи, курорт Манжерок на Алтае и Шерегеш в Кемеровской области.

Самые дорогие города

Среди городов, которые стоят дорого для отдыха в 2024 году, выделяются следующие по данным туроператоров:

  1. Рим (Италия);
  2. Лос-Анджелес (США);
  3. Глазго и Манчестер (Великобритания);
  4. Мельбурн (Австралия).

Путешественникам в Турции следует иметь в виду, что самый неоптимальный выбор для экономного отдыха — Стамбул. Здесь самые высокие цены на билеты в музеи, отели и рестораны.

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#Илья Протвинов#Общество#Туризм#2024 год#Отдых#Туристические направления
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