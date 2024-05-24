Стамбул: Топ-10 интересных мест и достопримечательностей для туристов

Posted 24 мая, 08:59
Published 24 мая, 08:59
Modified 9 сентября, 23:37
Updated 9 сентября, 23:37
Айя-София интересна уникальным внутренним убранством: 55-метровый купол, сокровища византийского и православного периода, гробницы султанов, мозаичные иконы и древние исламские надписи.
Главная мечеть Стамбула — памятник турецкой и исламской архитектуры. Она носит название Голубая благодаря чередующимся плиткам голубого и белого цветов.
На протяжении 400 лет здесь жили султаны Османской империи. В современном виде дворец занимает свыше 50 га — туристу будет чем заняться здесь целый день.
Имеет одну из самых богатых археологических коллекций в мире. Состоит из трех больших павильонов, каждый из которых демонстрирует туристам разные эпохи.
Визитная карточка Стамбула, откуда открывается великолепный вид на город и его главные достопримечательности. Обязательно посетите смотровую площадку, расположенную на высоте 61 метр.
Здесь можно ощутить особую атмосферу Стамбула: ювелирные украшения, кожаные изделия, ковры, кальяны и многие другие прелести восточного базара. Но цены здесь очень высокие.
Одно из загадочных и удивительных мест Стамбула находится под землей. Водохранилищу более полутораста лет, а состоит он из мраморных колонн, которые подсвечиваются изнутри.
Идеальное место для встречи рассветов и закатов. Утром здесь можно полакомиться свежевыловленным и поджаренным уловом и отправиться на удивительную морскую прогулку.
Самое оживленное место в Стамбуле со множеством развлечений для туристов. По улице ходит трамвай Истикляль, из которого можно рассмотреть уникальные магазинчики, кафешки, уличных музыкантов и артистов.
Туристы уверяют, что парк не уступает по количеству и разнообразности развлечений знаменитому Диснейленду. Кроме самих аттракционов здесь расположено множество торговых и выставочных площадей.
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