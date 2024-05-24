Женская алопеция: что делать, чтобы избежать облысения

Posted 24 мая, 17:48
Published 24 мая, 17:48
Modified 9 сентября, 23:19
Updated 9 сентября, 23:19
На интенсивность выпадения волос у женщин влияет множество факторов. Например, аутоиммунные заболевания, угнетающие работу волосяных луковиц.
Прочие причины женского облысения:
Стресс также может стать причиной ухудшения работы волосяных луковиц и, как следствие, алопеции.
Сложные случаи алопеции трудно вылечить самостоятельно. Тем более если не знать их причину. Важно вовремя обратиться к врачу-трихологу, который назначит правильное лечение и поможет вернуть прядям былую густоту.
Чем лечат женское облысение:
Специалист может назначить как один метод лечения облысения, так и целую схему с включением, например физиотерапии и подходящих медикаментов.
Чтобы предотвратить облысение, важно прежде всего следить за своим женским здоровьем. Регулярно посещайте гинеколога, отмечайте изменения самочувствия по ходу цикла. Не пренебрегайте бесплатной диспансеризацией — сдавайте анализы, чтобы быть в курсе состояния своего здоровья.
Еще одна важная мера профилактики алопеции — правильное питание. Старайтесь питаться полноценно и разнообразно, чтобы насыщать организм всеми необходимыми витаминами и микроэлементами. При необходимости принимайте витаминные комплексы или биодобавки.
Старайтесь избегать стрессовых ситуаций. Фраза «все болезни от нервов» возникла далеко не на пустом месте. Не забывайте заботиться о себе, устраивать волосам сеансы релакса с помощью питательных масок. Почаще делайте легкий массаж кожи головы, чтобы активизировать прилив крови к фолликулам.
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