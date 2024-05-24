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Posted 24 мая, 17:48

Published 24 мая, 17:48

Modified 9 сентября, 23:19

Updated 9 сентября, 23:19

Женская алопеция: что делать, чтобы избежать облысения

Женская алопеция: что делать, чтобы избежать облысения

24 мая 2024, 17:48
Фото: 1MI
Женская алопеция: что делать, чтобы избежать облысения
Если после расчесывания вы обнаруживаете на зубцах расчески целые пучки волос, пора принимать меры. Ведь женская алопеция (облысение) — это процесс, который требует обязательного лечения.

Причины женской алопеции

На интенсивность выпадения волос у женщин влияет множество факторов. Например, аутоиммунные заболевания, угнетающие работу волосяных луковиц.

Прочие причины женского облысения:

  • заболевания эндокринной системы (гипотиреоз, сахарный диабет);
  • гиперандрогения (избыток мужских гормонов);
  • недостаток витаминов и микроэлементов;
  • кожные заболевания;
  • гормональные перепады при беременности, приеме оральных контрацептивов, менопаузе.

Стресс также может стать причиной ухудшения работы волосяных луковиц и, как следствие, алопеции.

Стресс также может стать причиной ухудшения работы волосяных луковицСтресс также может стать причиной ухудшения работы волосяных луковиц
Стресс также может стать причиной ухудшения работы волосяных луковиц. Фото: 1MI

Как лечить женское облысение

Сложные случаи алопеции трудно вылечить самостоятельно. Тем более если не знать их причину. Важно вовремя обратиться к врачу-трихологу, который назначит правильное лечение и поможет вернуть прядям былую густоту.

Чем лечат женское облысение:

  • медикаменты (витамины, антибактериальные и противопаразитарные препараты, седативные средства);
  • инъекции гормональными препаратами;
  • плазмолифтинг;
  • мезотерапия;
  • криомассаж.

Специалист может назначить как один метод лечения облысения, так и целую схему с включением, например физиотерапии и подходящих медикаментов.

Сложные случаи алопеции трудно вылечить самостоятельноСложные случаи алопеции трудно вылечить самостоятельно
Сложные случаи алопеции трудно вылечить самостоятельно. Фото: Изображение Midjourney

Профилактика женской алопеции

Чтобы предотвратить облысение, важно прежде всего следить за своим женским здоровьем. Регулярно посещайте гинеколога, отмечайте изменения самочувствия по ходу цикла. Не пренебрегайте бесплатной диспансеризацией — сдавайте анализы, чтобы быть в курсе состояния своего здоровья.

Еще одна важная мера профилактики алопеции — правильное питание. Старайтесь питаться полноценно и разнообразно, чтобы насыщать организм всеми необходимыми витаминами и микроэлементами. При необходимости принимайте витаминные комплексы или биодобавки.

Старайтесь избегать стрессовых ситуаций. Фраза «все болезни от нервов» возникла далеко не на пустом месте. Не забывайте заботиться о себе, устраивать волосам сеансы релакса с помощью питательных масок. Почаще делайте легкий массаж кожи головы, чтобы активизировать прилив крови к фолликулам.

Еще одна важная мера профилактики алопеции — правильное питаниеЕще одна важная мера профилактики алопеции — правильное питание
Еще одна важная мера профилактики алопеции — правильное питание. Фото: 1MI
#Здоровье#Красота#Все материалы авторов#Болезнь#Волосы
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