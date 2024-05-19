Стало известно, какой может остаться ключевая ставка на ближайшие годы

Девелопер авторского жилого кластера RDD в Новой Москве Владимир Щекин прогнозировал, что если к середине 2024 года ставка не будет на уровне 10%, то государство будет вынуждено продлевать программу субсидирования. В противном случае, обозначенные президентом цели по сдаче 120 млн кв. м. жилья в год не будут реализованы.