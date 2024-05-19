Стало известно, какой может остаться ключевая ставка на ближайшие годы

Posted 19 мая, 19:06
Published 19 мая, 19:06
Modified 9 сентября, 20:11
Updated 9 сентября, 20:11
Средняя ставка Центробанка будет держаться на уровне 10%, заявил первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики финансовой организации Андрей Гагин. Такое заявление было сделано на общей сессии Центробанка и предпринимателей России.
«В ближайшие три года банковская ставка будет определенно ниже 16%. Скорее всего она будет составлять 10% и ниже», — делится своим прогнозом Гагин.
Ситуация с повышением ставки до 16% позволила быстро отреагировать на инфляцию. При этом, значительно понизив этот показатель экономики, мы можем снова ее быстро опустить, — сообщает эксперт.
Понижение ключевой ставки — это самое ожидаемое явление на рынке недвижимости, которое будет положительно сказываться на возобновлении спроса вторичного жилья. считают эксперты.
Еще в 2023 году учредитель и директор инвестиционной риэлторско-строительной компании «Мечты в квадрате» Виталий Червяков прогнозировал, что ключевая ставка достигнет 10% и на рынок недвижимости вернуться старые клиенты — покупатели вторички.
Девелопер авторского жилого кластера RDD в Новой Москве Владимир Щекин прогнозировал, что если к середине 2024 года ставка не будет на уровне 10%, то государство будет вынуждено продлевать программу субсидирования. В противном случае, обозначенные президентом цели по сдаче 120 млн кв. м. жилья в год не будут реализованы.
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