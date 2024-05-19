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Posted 19 мая, 19:06

Published 19 мая, 19:06

Modified 9 сентября, 20:11

Updated 9 сентября, 20:11

Банк России дал долгосрочный прогноз стабильной ставки на ближайшие три года, о котором говорили эксперты еще полгода назад

Стало известно, какой может остаться ключевая ставка на ближайшие годы

19 мая 2024, 19:06
Фото: 1MI
Банк России дал долгосрочный прогноз стабильной ставки на ближайшие три года, о котором говорили эксперты еще полгода назад
Ключевая ставка в России в ближайшие годы будет находиться на отметке ниже 16%, прозвучало на сессии ЦБ и бизнесменов.

Средняя ставка Центробанка будет держаться на уровне 10%, заявил первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики финансовой организации Андрей Гагин. Такое заявление было сделано на общей сессии Центробанка и предпринимателей России.

«В ближайшие три года банковская ставка будет определенно ниже 16%. Скорее всего она будет составлять 10% и ниже», — делится своим прогнозом Гагин.

Ситуация с повышением ставки до 16% позволила быстро отреагировать на инфляцию. При этом, значительно понизив этот показатель экономики, мы можем снова ее быстро опустить, — сообщает эксперт.

  • Напомним, что 16 февраля 2024 года глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о сохранении ключевой ставки на прежнем уровне, без изменений — 16%.
Банк России дал долгосрочный прогноз стабильной ставки на ближайшие три года, о котором говорили эксперты еще полгода назадБанк России дал долгосрочный прогноз стабильной ставки на ближайшие три года, о котором говорили эксперты еще полгода назад
Банк России дал долгосрочный прогноз стабильной ставки на ближайшие три года, о котором говорили эксперты еще полгода назад. Фото: 1MI

Понижение ключевой ставки — это самое ожидаемое явление на рынке недвижимости, которое будет положительно сказываться на возобновлении спроса вторичного жилья. считают эксперты.

Еще в 2023 году учредитель и директор инвестиционной риэлторско-строительной компании «Мечты в квадрате» Виталий Червяков прогнозировал, что ключевая ставка достигнет 10% и на рынок недвижимости вернуться старые клиенты — покупатели вторички.

Девелопер авторского жилого кластера RDD в Новой Москве Владимир Щекин прогнозировал, что если к середине 2024 года ставка не будет на уровне 10%, то государство будет вынуждено продлевать программу субсидирования. В противном случае, обозначенные президентом цели по сдаче 120 млн кв. м. жилья в год не будут реализованы.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Недвижимость#Банк России#Налоги#Ставка#Долгосрочный прогноз
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