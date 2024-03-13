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Posted 13 марта, 08:40

Published 13 марта, 08:40

Modified 9 сентября, 20:04

Updated 9 сентября, 20:04

Именно коэффициенты риска являются теми ограничениями, которые не позволяют банкам выдавать займы клиентам

В России ужесточились требования по ипотеке: кого из россиян это коснулось

13 марта 2024, 08:40
Фото: Изображение Midjourney
Именно коэффициенты риска являются теми ограничениями, которые не позволяют банкам выдавать займы клиентам
1 марта вступили в силу повышение надбавок к коэффициентам риска по ипотеке. Что это означает и с какой целью было введено новшество? Ответы на эти и другие вопросы — в нашем материале.

Что такое надбавки к коэффициентам риска?

Выдавая заемщику ипотечный кредит, банк в рамках стандартной процедуры всегда оценивает риски невозврата, поэтому столь тщательно исследуется кредитная история потенциального клиента, его годовой доход, семейное положение, род деятельности и т. д.

Именно коэффициенты риска являются теми ограничениями, которые не позволяют банкам выдавать займы клиентам, относящимся к категории рискованных, то есть тех, у кого возникнут трудности с выплатой ипотеки. Как правило, эти граждане, которые и так имеют высокую кредитную нагрузку (закредитованность), берут потребительский кредит для того, чтобы сделать первоначальный взнос за жилье.

Для чего вводятся надбавки?

Требование Центробанка повысить надбавки к коэффициентам риска при выдаче ипотечных кредитов повлечет за собой рост суммы, которую банк должен выдать клиенту. Такая ситуация невыгодна кредитным учреждениям — это повлечет за собой больше отказов в ипотечном кредитовании клиентам из категории риска. Регулятор таким образом стремится уменьшить закредитованность граждан и вместе с тем повышает устойчивость банков, способствует сохранению активов, ограничивает возможности сомнительных сделок.

Количество сделок с ипотекой, в том числе и льготной, может упасть в среднем на треть и даже большеКоличество сделок с ипотекой, в том числе и льготной, может упасть в среднем на треть и даже больше
Количество сделок с ипотекой, в том числе и льготной, может упасть в среднем на треть и даже больше. Фото: Изображение Midjourney

Как это отразится на рынке недвижимости?

Не надо быть экспертом, чтобы догадаться, как изменение, введенное 1 марта, скажется на рынке недвижимости. Количество сделок с ипотекой, в том числе и льготной, может упасть в среднем на треть и даже больше, прогнозируют специалисты. Однако на этом фоне у застройщиков в сегменте новостроек могут появиться другие инструменты продаж.

#Общество#Недвижимость#Ипотека#Все материалы авторов
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