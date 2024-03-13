В России ужесточились требования по ипотеке: кого из россиян это коснулось

Не надо быть экспертом, чтобы догадаться, как изменение, введенное 1 марта, скажется на рынке недвижимости. Количество сделок с ипотекой, в том числе и льготной, может упасть в среднем на треть и даже больше, прогнозируют специалисты. Однако на этом фоне у застройщиков в сегменте новостроек могут появиться другие инструменты продаж.