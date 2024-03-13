В России ужесточились требования по ипотеке: кого из россиян это коснулось

Posted 13 марта, 08:40
Published 13 марта, 08:40
Modified 9 сентября, 20:04
Updated 9 сентября, 20:04
Выдавая заемщику ипотечный кредит, банк в рамках стандартной процедуры всегда оценивает риски невозврата, поэтому столь тщательно исследуется кредитная история потенциального клиента, его годовой доход, семейное положение, род деятельности и т. д.
Именно коэффициенты риска являются теми ограничениями, которые не позволяют банкам выдавать займы клиентам, относящимся к категории рискованных, то есть тех, у кого возникнут трудности с выплатой ипотеки. Как правило, эти граждане, которые и так имеют высокую кредитную нагрузку (закредитованность), берут потребительский кредит для того, чтобы сделать первоначальный взнос за жилье.
Требование Центробанка повысить надбавки к коэффициентам риска при выдаче ипотечных кредитов повлечет за собой рост суммы, которую банк должен выдать клиенту. Такая ситуация невыгодна кредитным учреждениям — это повлечет за собой больше отказов в ипотечном кредитовании клиентам из категории риска. Регулятор таким образом стремится уменьшить закредитованность граждан и вместе с тем повышает устойчивость банков, способствует сохранению активов, ограничивает возможности сомнительных сделок.
Не надо быть экспертом, чтобы догадаться, как изменение, введенное 1 марта, скажется на рынке недвижимости. Количество сделок с ипотекой, в том числе и льготной, может упасть в среднем на треть и даже больше, прогнозируют специалисты. Однако на этом фоне у застройщиков в сегменте новостроек могут появиться другие инструменты продаж.
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