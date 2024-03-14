4 действия, если квартиранты исчезли без оплаты аренды или испортили ремонт

Решить вопрос мирно, если квартиросъемщик согласен с тем, какой ущерб он причинил, и размером компенсации, который он должен выплатить. Для этого необходимо обратиться к арендатору и обсудить с ним возникшую проблему. Некоторые повреждения могут быть просто результатом недосмотра или недоразумения, и арендатор может быть готов восстановить их самостоятельно или оплатить ремонт.