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Posted 14 марта, 20:28

Published 14 марта, 20:28

Modified 9 сентября, 20:10

Updated 9 сентября, 20:10

4 действия, если квартиранты исчезли без оплаты аренды или испортили ремонт

4 действия, если квартиранты исчезли без оплаты аренды или испортили ремонт

14 марта 2024, 20:28
Фото: Изображение Midjourney
4 действия, если квартиранты исчезли без оплаты аренды или испортили ремонт

Юристы рассказали что делать, когда квартиросъемщик исчез и не заплатил аренду

Какие действия должен предпринять владелец квартиры, который столкнулся с безответственными квартиросъемщиками — рассказали эксперты

При сдаче квартиры в аренду можно столкнуться с разными людьми, которые могут быть как порядочными квартиросъемщиками, так и безответственными жильцами.

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Что делать, если испортили ремонт в съемной квартире?

Что делать с квартирантами, которые испортили ремонт — рассказала юрист Анна Мокроусова.

Как при заселении квартиросъемщиков, так и при их выселении, как правило, подписывается акт приема-передачи, в котором подробно описывается состояние помещения и зафиксирована дата, с которой ответственность за его состояние переходит от арендодателя арендатору и наоборот.

В случае порчи ремонта или имущества данный момент можно урегулировать двумя способами:

1. Мирные переговоры

Решить вопрос мирно, если квартиросъемщик согласен с тем, какой ущерб он причинил, и размером компенсации, который он должен выплатить. Для этого необходимо обратиться к арендатору и обсудить с ним возникшую проблему. Некоторые повреждения могут быть просто результатом недосмотра или недоразумения, и арендатор может быть готов восстановить их самостоятельно или оплатить ремонт.

Если арендатор согласен возместить ущерб, составьте письменное соглашение, в котором будет указана сумма возмещения, сроки и условия восстановления. Можно также воспользоваться услугами юриста, чтобы обеспечить юридическую обоснованность соглашения.

Чаще всего квартиранты обязуются устранить причиненный ущерб собственными силами и за свой счетЧаще всего квартиранты обязуются устранить причиненный ущерб собственными силами и за свой счет
Чаще всего квартиранты обязуются устранить причиненный ущерб собственными силами и за свой счет. Фото: 1MI

2. Судебно урегулирование спора

Если же попытка мирного урегулирования спорной ситуации не дала результатов, можно взыскать убытки в судебном порядке. Для этого случая следует предоставить все необходимые доказательства, такие как фотографии до и после, оценку стоимости ремонта, акт приема-передачи, акт осмотра, прочие документы, подтверждающие нарушение договора аренды.

Что делать, если арендатор съехал без предупреждения?

Что делать с квартирантами, которые без предупреждения съехали — рассказал Иван Чигинев, основатель «Академии Недвижимости» и учредитель АН «Делегат Групп».

«Может случиться, что квартиранты неожиданно съедут, не передав вам квартиру по акту приема-передачи имущества или по договору об аренде (который также является актом приема-передачи). В таком случае договор аренды не считается расторгнутым, и арендатор продолжает нести ответственность за все имущество и состояние помещения, если в договоре не прописано иное», — рассказывает эксперт.

Также остаются в силе финансовые обязательства квартиранта. Он по-прежнему должен платить за жилье, пока владелец не примете у него жилье и не поставите свою подпись в акте.

В 99% случаев, узнав о перспективах уклонения от своих обязанностей и понимая, что, даже убежав, он прежнему должен платить аренду, арендатор выходит на контакт с хозяином квартиры и компенсирует причиненный ущерб.

Квартирант продолжает нести ответственность за жилье и имущество, пока не подпишет акт обратной передачиКвартирант продолжает нести ответственность за жилье и имущество, пока не подпишет акт обратной передачи
Квартирант продолжает нести ответственность за жилье и имущество, пока не подпишет акт обратной передачи. Фото: 1MI

Что делать если арендатор скрывается?

Если же арендатор продолжает скрываться — не выходит на контакт и не отвечает на звонки, Иван Чигинев советует вызвать участкового полицейского и составить акт причиненного ущерба имуществу. Затем нужно обратиться к лицензированным экспертам-оценщикам, чтобы те сделали экспертизу повреждений помещения и составили сметный расчет ремонтных работ.

После этого с юристом нужно составить досудебную претензию, включив в нее все издержки и арендную плату на дату составления документа, а затем направить по адресу арендатора, указанному в договоре.

Как подать в суд на квартиросъемщика?

Если ответа на претензию не последовало, Иван Чигинев советует подавать на арендатора в суд. К исковому заявлению о возмещении стоимости ущерба, причиненного арендуемой квартире (ст. 1064 ГК РФ «Общие основания ответственности за причинение вреда») нужно приложить договор аренды, акты сдачи и приема жилья, фотографии квартиры в первоначальном виде.

Также понадобятся и доказательства причиненного ущерба: фото обстановки, заключение эксперта-оценщика и смета на ремонт и восстановление.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Недвижимость#Жилье#Аренда#Аренда жилья
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