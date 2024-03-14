4 действия, если квартиранты исчезли без оплаты аренды или испортили ремонт

Posted 14 марта, 20:28
Published 14 марта, 20:28
Modified 9 сентября, 20:10
Updated 9 сентября, 20:10
При сдаче квартиры в аренду можно столкнуться с разными людьми, которые могут быть как порядочными квартиросъемщиками, так и безответственными жильцами.
Что делать с квартирантами, которые испортили ремонт — рассказала юрист Анна Мокроусова.
Как при заселении квартиросъемщиков, так и при их выселении, как правило, подписывается акт приема-передачи, в котором подробно описывается состояние помещения и зафиксирована дата, с которой ответственность за его состояние переходит от арендодателя арендатору и наоборот.
В случае порчи ремонта или имущества данный момент можно урегулировать двумя способами:
Решить вопрос мирно, если квартиросъемщик согласен с тем, какой ущерб он причинил, и размером компенсации, который он должен выплатить. Для этого необходимо обратиться к арендатору и обсудить с ним возникшую проблему. Некоторые повреждения могут быть просто результатом недосмотра или недоразумения, и арендатор может быть готов восстановить их самостоятельно или оплатить ремонт.
Если арендатор согласен возместить ущерб, составьте письменное соглашение, в котором будет указана сумма возмещения, сроки и условия восстановления. Можно также воспользоваться услугами юриста, чтобы обеспечить юридическую обоснованность соглашения.
Если же попытка мирного урегулирования спорной ситуации не дала результатов, можно взыскать убытки в судебном порядке. Для этого случая следует предоставить все необходимые доказательства, такие как фотографии до и после, оценку стоимости ремонта, акт приема-передачи, акт осмотра, прочие документы, подтверждающие нарушение договора аренды.
Что делать с квартирантами, которые без предупреждения съехали — рассказал Иван Чигинев, основатель «Академии Недвижимости» и учредитель АН «Делегат Групп».
«Может случиться, что квартиранты неожиданно съедут, не передав вам квартиру по акту приема-передачи имущества или по договору об аренде (который также является актом приема-передачи). В таком случае договор аренды не считается расторгнутым, и арендатор продолжает нести ответственность за все имущество и состояние помещения, если в договоре не прописано иное», — рассказывает эксперт.
Также остаются в силе финансовые обязательства квартиранта. Он по-прежнему должен платить за жилье, пока владелец не примете у него жилье и не поставите свою подпись в акте.
В 99% случаев, узнав о перспективах уклонения от своих обязанностей и понимая, что, даже убежав, он прежнему должен платить аренду, арендатор выходит на контакт с хозяином квартиры и компенсирует причиненный ущерб.
Если же арендатор продолжает скрываться — не выходит на контакт и не отвечает на звонки, Иван Чигинев советует вызвать участкового полицейского и составить акт причиненного ущерба имуществу. Затем нужно обратиться к лицензированным экспертам-оценщикам, чтобы те сделали экспертизу повреждений помещения и составили сметный расчет ремонтных работ.
После этого с юристом нужно составить досудебную претензию, включив в нее все издержки и арендную плату на дату составления документа, а затем направить по адресу арендатора, указанному в договоре.
Если ответа на претензию не последовало, Иван Чигинев советует подавать на арендатора в суд. К исковому заявлению о возмещении стоимости ущерба, причиненного арендуемой квартире (ст. 1064 ГК РФ «Общие основания ответственности за причинение вреда») нужно приложить договор аренды, акты сдачи и приема жилья, фотографии квартиры в первоначальном виде.
Также понадобятся и доказательства причиненного ущерба: фото обстановки, заключение эксперта-оценщика и смета на ремонт и восстановление.
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