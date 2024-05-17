Сколько стоит празднование выпускного в 2024 году?

Posted 17 мая, 12:25
Published 17 мая, 12:25
Modified 9 сентября, 23:13
Updated 9 сентября, 23:13
Проведение праздников в честь выпуска из школы уже стало отдельным направлением в индустрии развлечений. Для организаторов — это дополнительные доходы, а для родителей — немалые затраты.
Стоит отметить, что выпускные сегодня устраиваются не только в честь вручения школьных аттестатов, но и по поводу выпуска из детского сада, окончания начальной и средней школы. И каждый праздник сопровождается новыми расходами.
Самая затратная часть для выпускного — это наряд для ребенка. Согласно опросам, проведенным в чатах родителей, чьи дети заканчивают 9-й и 11-й классы, торжественное облачение и обувь выпускника в среднем обходятся в 20 тысяч рублей. Девочки обращаются к услугам визажиста и парикмахера, а также делают праздничный маникюр. Это еще 6,5 тысячи рублей.
На школьные выпускные, как правило, приглашают профессиональных фотографов, которым заказывают не только съемку самого торжества, но и школьные фотоальбомы. В среднем этом обходится в 3,7 тысячи рублей.
Помимо этого, к празднику нужно украсить актовый зал (500 рублей) и подготовить цветы и подарки для учителей (3000 рублей). Развлекательная программа и угощение для выпускника стоят около 4000 рублей. А если к мероприятию захотят присоединиться родители, то они должны заплатить еще по 3,5 тысячи рублей за каждого.
Таким образом, основные затраты на выпускной составляют 41,3 тысячи рублей, что сопоставимо со средней заработной платой в некоторых регионах страны.
Отмечается, что в 9-х классах многие родители отказываются от развлекательной части и готовятся только к вручению аттестатов, считая необоснованным вкладывать значительную часть своей зарплаты в праздник, тем более что через два года предстоит еще один выпускной.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14