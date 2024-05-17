Сколько стоит празднование выпускного в 2024 году?

Помимо этого, к празднику нужно украсить актовый зал (500 рублей) и подготовить цветы и подарки для учителей (3000 рублей). Развлекательная программа и угощение для выпускника стоят около 4000 рублей. А если к мероприятию захотят присоединиться родители, то они должны заплатить еще по 3,5 тысячи рублей за каждого.