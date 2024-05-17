На большие экраны выйдет фильм об изобретателе и художнике Леонардо да Винчи

Фильм будет основан на биографии Леонардо от Уолтера Айзексона. Книга вышла в 2017 году и прослеживает всю историю карьеры Леонардо, включая создание Моны Лизы и его научные эксперименты. Но пока неясно, затронет ли фильм только один аспект жизни художника или расскажет о всей его жизни целиком.