На большие экраны выйдет фильм об изобретателе и художнике Леонардо да Винчи

Posted 17 мая, 12:00
Published 17 мая, 12:00
Modified 9 сентября, 23:13
Updated 9 сентября, 23:13
Фильм будет основан на биографии Леонардо от Уолтера Айзексона. Книга вышла в 2017 году и прослеживает всю историю карьеры Леонардо, включая создание Моны Лизы и его научные эксперименты. Но пока неясно, затронет ли фильм только один аспект жизни художника или расскажет о всей его жизни целиком.
Примечательно, что вскоре после выхода книги Айзексона права на нее купила студия Paramount. Главную роль в картине планировалось отдать Леонардо Ди Каприо. Однако проект так и не был реализован, и в прошлом году права перекупила компания Universal.
Фильм станет для Universal второй экранизацией по мотивам книг Айзексона. В 2015 году студия выпустила картину о Стиве Джобсе. В основу легла биография известного американца, которую Айзексон издал в 2011 году.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14