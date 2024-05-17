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Posted 17 мая, 12:00

Published 17 мая, 12:00

Modified 9 сентября, 23:13

Updated 9 сентября, 23:13

На большие экраны выйдет фильм об изобретателе и художнике Леонардо да Винчи

17 мая 2024, 12:00
Леонардо да Винчи получит голливудское признание. Итальянский художник эпохи Возрождения станет героем биографического фильма от Universal Pictures. Студия подтвердила, что режиссером картины будет Эндрю Хейг, известный по фильму «Все мы незнакомцы» (2023).

Фильм будет основан на биографии Леонардо от Уолтера Айзексона. Книга вышла в 2017 году и прослеживает всю историю карьеры Леонардо, включая создание Моны Лизы и его научные эксперименты. Но пока неясно, затронет ли фильм только один аспект жизни художника или расскажет о всей его жизни целиком.

Примечательно, что вскоре после выхода книги Айзексона права на нее купила студия Paramount. Главную роль в картине планировалось отдать Леонардо Ди Каприо. Однако проект так и не был реализован, и в прошлом году права перекупила компания Universal.

Фильм станет для Universal второй экранизацией по мотивам книг Айзексона. В 2015 году студия выпустила картину о Стиве Джобсе. В основу легла биография известного американца, которую Айзексон издал в 2011 году.

#Общество#Кино
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