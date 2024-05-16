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Posted 16 мая, 06:05

Published 16 мая, 06:05

Modified 9 сентября, 23:04

Updated 9 сентября, 23:04

3 стратегии, которые помогут предотвратить неверность в браке, и удержать супруга

3 стратегии, которые помогут предотвратить неверность в браке, и удержать супруга

16 мая 2024, 06:05
Фото: Изображение Midjourney
3 стратегии, которые помогут предотвратить неверность в браке, и удержать супруга
Согласно опросам, измена — это наиболее разрушительный фактор для распада семьи. Более половины респондентов признается, что именно неверность в браке станет причиной для развода. Как не допустить этого? Психологи выделяют три тактики, которые помогут удержать супруга от неверного шага.

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В жизни каждого семейного человека может возникнуть влюбленность, причем весьма сильная, заставляющая буквально терять голову от нахлынувших чувств. Специалисты советуют в таких ситуациях не рубить с плеча, а взглянуть на ситуацию со стороны. В этом могут помочь практики осознанности, которые учат не застревать в эмоциях, абстрагироваться от них. Важно помнить, что даже самое сильное чувство претерпевает изменения и в итоге проходит. Стоит ли оно того, чтобы жертвовать стабильной и налаженной семейной жизнью?

Специалисты советуют не рубить с плеча, а взглянуть на ситуацию со стороныСпециалисты советуют не рубить с плеча, а взглянуть на ситуацию со стороны
Специалисты советуют не рубить с плеча, а взглянуть на ситуацию со стороны. Фото: Изображение Midjourney

Разговор с партнером удержит от неверности в браке

Это звучит странно, но о возможной неверности стоит… предупредить своего супруга. Точнее сказать, признаться ему в том, что вас захватили чувства. Ведь за семью ответственны вы оба, и ваш брачный партнер должен быть в курсе ситуации. В этом случае очень важно услышать его слова, увидеть его реакцию. Это поможет разобраться в себе, сделать для себя определенные выводы. Если у вас с супругом действительно сильная духовная связь, искренний и честный разговор еще больше укрепит вашу эмоциональную близость.

Если у вас с супругом сильная духовная связь, искренний разговор укрепит вашу эмоциональную близостьЕсли у вас с супругом сильная духовная связь, искренний разговор укрепит вашу эмоциональную близость
Если у вас с супругом сильная духовная связь, искренний разговор укрепит вашу эмоциональную близость. Фото: Изображение Midjourney

Спросите себя честно: хочу ли я поддаться искушению измены?

Задайте себе вопрос о том, чего вы действительно хотите: строить новые отношения, которые полны как страсти, так и тревоги за будущее, или же продолжать укреплять имеющийся союз, прошедший испытания на прочность? Не торопитесь отвечать, возьмите себе достаточно времени на размышление. Ответ должен быть осознанным и искренним. Только тогда вы сможете убедиться, что сделали правильный выбор.

#Общество#Семья#Брак#Отношения#Все материалы авторов#Психология
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