3 стратегии, которые помогут предотвратить неверность в браке, и удержать супруга

Posted 16 мая, 06:05
Published 16 мая, 06:05
Modified 9 сентября, 23:04
Updated 9 сентября, 23:04
В жизни каждого семейного человека может возникнуть влюбленность, причем весьма сильная, заставляющая буквально терять голову от нахлынувших чувств. Специалисты советуют в таких ситуациях не рубить с плеча, а взглянуть на ситуацию со стороны. В этом могут помочь практики осознанности, которые учат не застревать в эмоциях, абстрагироваться от них. Важно помнить, что даже самое сильное чувство претерпевает изменения и в итоге проходит. Стоит ли оно того, чтобы жертвовать стабильной и налаженной семейной жизнью?
Это звучит странно, но о возможной неверности стоит… предупредить своего супруга. Точнее сказать, признаться ему в том, что вас захватили чувства. Ведь за семью ответственны вы оба, и ваш брачный партнер должен быть в курсе ситуации. В этом случае очень важно услышать его слова, увидеть его реакцию. Это поможет разобраться в себе, сделать для себя определенные выводы. Если у вас с супругом действительно сильная духовная связь, искренний и честный разговор еще больше укрепит вашу эмоциональную близость.
Задайте себе вопрос о том, чего вы действительно хотите: строить новые отношения, которые полны как страсти, так и тревоги за будущее, или же продолжать укреплять имеющийся союз, прошедший испытания на прочность? Не торопитесь отвечать, возьмите себе достаточно времени на размышление. Ответ должен быть осознанным и искренним. Только тогда вы сможете убедиться, что сделали правильный выбор.
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