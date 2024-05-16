3 стратегии, которые помогут предотвратить неверность в браке, и удержать супруга

Это звучит странно, но о возможной неверности стоит… предупредить своего супруга. Точнее сказать, признаться ему в том, что вас захватили чувства. Ведь за семью ответственны вы оба, и ваш брачный партнер должен быть в курсе ситуации. В этом случае очень важно услышать его слова, увидеть его реакцию. Это поможет разобраться в себе, сделать для себя определенные выводы. Если у вас с супругом действительно сильная духовная связь, искренний и честный разговор еще больше укрепит вашу эмоциональную близость.