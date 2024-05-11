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Posted 11 мая, 12:30

Published 11 мая, 12:30

Modified 9 сентября, 20:24

Updated 9 сентября, 20:24

Задумались взять ипотеку и ищете самые выгодные предложения? Эксперт советует проанализировать свой доход и банковские условия

Какую ипотеку выгоднее брать в 2024 году

11 мая 2024, 12:30
Фото: 1MI
Задумались взять ипотеку и ищете самые выгодные предложения? Эксперт советует проанализировать свой доход и банковские условия
Ипотечный брокер Юлия Маркина рассказала, какую ипотеку выгоднее всего взять в 2024 году.

Какая ипотека выгодна в 2024 году?

В 2024 году потенциальные заемщики имеют большой выбор ипотечных программ, по которым можно оформить займ. Но как выбрать из всего этого многообразия, а главное, какая ипотека будет выгоднее?

Какая ипотека выгодна в 2024 году?Какая ипотека выгодна в 2024 году?
Какая ипотека выгодна в 2024 году?. Фото: 1MI

Ставки по ипотеке в 2024 году

Ипотечный брокер АН «Городской риэлторский центр» Юлия Маркина рассказала NEWIA.RU, что нужно подбирать для себя лучшие условия, ведь чем ниже ставка по ипотеке, тем меньше переплаты по процентам:

«Например, в Краснодарском крае сегодня самый выгодный вариант — это IT-ипотека по ставке 5%, семейную ипотеку банки предлагают под 6%, а займ по программе с господдержкой под 8%. Многие застройщики могут субсидировать эти ставки в большей степени — тогда для покупателя квартиры переплата по кредиту будет еще ниже. Поэтому сложно сказать какая ипотечная программа окажется самой выгодной — нужно рассматривать индивидуально каждое предложение».
Ставки по ипотеке в 2024 годуСтавки по ипотеке в 2024 году
Ставки по ипотеке в 2024 году. Фото: 1MI

Самый низкий процент по ипотеке

«На сегодняшний день самая низкая стандартная ставка — это IT-ипотека под 5%. Есть и более низкие процентные ставки, субсидируемые застройщиками, но они выдаются на определенных условиях, которые подойдут не каждому заемщику», — рассказывает Юлия Маркина.

Например, Сельская ипотека под 3%, а также Арктическая и Дальневосточная до 2%, срок которых продлили до 2030 года, выдаются на территориях специального назначения, в удаленности от крупных городов.

Ипотека с самым низким первоначальным взносом

Самый низкий первоначальный взнос может быть по стандартной ипотеке — от 10%. При этом, не стоит забывать, что размер первоначального взноса влияет на процентную ставку: чем он больше — тем меньше ставка. По программам с господдержкой минимальный взнос составляет от 20,1%.

Ипотека с самым низким первоначальным взносомИпотека с самым низким первоначальным взносом
Ипотека с самым низким первоначальным взносом. Фото: 1MI

Какую ипотеку лучше не брать

Если заемщик хочет сэкономить на платежах, то банк — заработать. Юлия Маркина рассказала, какую ипотеку точно не стоит оформлять:

«Наиболее выгодной ипотекой для банка является стандартная ипотека без льгот и субсидий. Средняя ставка по таким предложениям составляет около 17%. Уплаченные проценты за срок кредитования (в среднем 20 лет) в несколько раз превышают саму сумму ипотечного займа».

Лучшие условия по ипотеке

Отправляя заявку в разные банки, заемщик прежде всего изучает условия каждой кредитной организации. Для одних заградительным фактором может оказаться большой первоначальный взнос, для других — слишком высокий процент. Эксперт считает, что все нюансы сделки, начиная от вида недвижимости до зарплаты клиента, влияют на итоговую процентную ставку:

«Сложно сказать, в каком банке самые лучшие и удобные условия по ипотеке, так как они зависят от заемщика (например, является ли он зарплатным клиентом), размера первоначального взноса, выбранных сервисов, самого объекта и т. д. Где одному заемщику будет выгодно и удобно взять ипотеку — там для другого условия могут оказаться непривлекательными».
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