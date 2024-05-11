Какую ипотеку выгоднее брать в 2024 году

Posted 11 мая, 12:30
Published 11 мая, 12:30
Modified 9 сентября, 20:24
Updated 9 сентября, 20:24
В 2024 году потенциальные заемщики имеют большой выбор ипотечных программ, по которым можно оформить займ. Но как выбрать из всего этого многообразия, а главное, какая ипотека будет выгоднее?
Ипотечный брокер АН «Городской риэлторский центр» Юлия Маркина рассказала NEWIA.RU, что нужно подбирать для себя лучшие условия, ведь чем ниже ставка по ипотеке, тем меньше переплаты по процентам:
«Например, в Краснодарском крае сегодня самый выгодный вариант — это IT-ипотека по ставке 5%, семейную ипотеку банки предлагают под 6%, а займ по программе с господдержкой под 8%. Многие застройщики могут субсидировать эти ставки в большей степени — тогда для покупателя квартиры переплата по кредиту будет еще ниже. Поэтому сложно сказать какая ипотечная программа окажется самой выгодной — нужно рассматривать индивидуально каждое предложение».
«На сегодняшний день самая низкая стандартная ставка — это IT-ипотека под 5%. Есть и более низкие процентные ставки, субсидируемые застройщиками, но они выдаются на определенных условиях, которые подойдут не каждому заемщику», — рассказывает Юлия Маркина.
Например, Сельская ипотека под 3%, а также Арктическая и Дальневосточная до 2%, срок которых продлили до 2030 года, выдаются на территориях специального назначения, в удаленности от крупных городов.
Самый низкий первоначальный взнос может быть по стандартной ипотеке — от 10%. При этом, не стоит забывать, что размер первоначального взноса влияет на процентную ставку: чем он больше — тем меньше ставка. По программам с господдержкой минимальный взнос составляет от 20,1%.
Если заемщик хочет сэкономить на платежах, то банк — заработать. Юлия Маркина рассказала, какую ипотеку точно не стоит оформлять:
«Наиболее выгодной ипотекой для банка является стандартная ипотека без льгот и субсидий. Средняя ставка по таким предложениям составляет около 17%. Уплаченные проценты за срок кредитования (в среднем 20 лет) в несколько раз превышают саму сумму ипотечного займа».
Отправляя заявку в разные банки, заемщик прежде всего изучает условия каждой кредитной организации. Для одних заградительным фактором может оказаться большой первоначальный взнос, для других — слишком высокий процент. Эксперт считает, что все нюансы сделки, начиная от вида недвижимости до зарплаты клиента, влияют на итоговую процентную ставку:
«Сложно сказать, в каком банке самые лучшие и удобные условия по ипотеке, так как они зависят от заемщика (например, является ли он зарплатным клиентом), размера первоначального взноса, выбранных сервисов, самого объекта и т. д. Где одному заемщику будет выгодно и удобно взять ипотеку — там для другого условия могут оказаться непривлекательными».
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