Какую ипотеку выгоднее брать в 2024 году

Самый низкий первоначальный взнос может быть по стандартной ипотеке — от 10%. При этом, не стоит забывать, что размер первоначального взноса влияет на процентную ставку: чем он больше — тем меньше ставка. По программам с господдержкой минимальный взнос составляет от 20,1%.