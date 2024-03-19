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Posted 19 марта, 12:04

Published 19 марта, 12:04

Modified 9 сентября, 20:23

Updated 9 сентября, 20:23

Один очень неприятных подвох нашел эксперт в сельской ипотеке

Один очень неприятных подвох нашел эксперт в сельской ипотеке

19 марта 2024, 12:04
Фото: 1MI
Один очень неприятных подвох нашел эксперт в сельской ипотеке
Одна из самых льготных ипотек под 3% имеет существенный нюанс, который не всем заемщикам по карману

Сельская ипотека под 3% является одной из самых привлекательных на банковском рынке кредитов. Программа пользуется большой популярностью, но имеет свои лимиты.

Эксперт Анатолий Коршунов рассказал о подвохе, который нужно учитывать при подаче заявки на данную льготную программу.

Условия сельской ипотеки

У каждого российского региона имеются лимиты выдачи по ипотеке. Согласование заявок происходит через Минсельхоз, которые регулируют их количество. Поэтому надо понимать, что если подавать заявку в середине года, скорее всего вы уже не попадете в эту программу. Многим приходится вставать в очередь за сельской ипотекой.

Так как кредит на жилье выдается только на сельских территориях и агломерациях, то сначала нужно проверить, входит ли населенный пункт под данную категорию. Сделать это можно на сайте РСХБ.

Под какое жилье подходит сельская ипотека

Программа сельской ипотеки подходит под следующую категорию недвижимости:

  • Покупка построенного дома вместе с земельным участком на вторичном рынке жилья у физических и юридических лиц.
  • Покупка жилого дома по долевому участию
  • Строительство жилого дома подрядчиками (дом должен быть построен в течение 2 лет с момента выдачи кредита).
  • Покупка квартиры в многоэтажном доме в опорных населенных пунктах.
  • Строительство жилого дома своими силами

В чем подвох сельской ипотеки

Эксперт Анатолий Коршунов отмечает, что лимит по данной ипотеке, который составляет 6 млн рублей, может быть удвоен. Это происходит путем выдачи ипотеки каждому из супругов — мужу и жене. Таким образом, две ипотеки оформляются на покупку одной недвижимости.

Однако, первоначальный взнос по ипотеке, который составляет 20% также будет удвоен. В конечном счете супругам нужно внести 40% от двух займов или, если перевести на деньги, 4,8 млн рублей.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Недвижимость#Жилье#Ипотека
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