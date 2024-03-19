Один очень неприятных подвох нашел эксперт в сельской ипотеке

Posted 19 марта, 12:04
Published 19 марта, 12:04
Modified 9 сентября, 20:23
Updated 9 сентября, 20:23
Сельская ипотека под 3% является одной из самых привлекательных на банковском рынке кредитов. Программа пользуется большой популярностью, но имеет свои лимиты.
Эксперт Анатолий Коршунов рассказал о подвохе, который нужно учитывать при подаче заявки на данную льготную программу.
У каждого российского региона имеются лимиты выдачи по ипотеке. Согласование заявок происходит через Минсельхоз, которые регулируют их количество. Поэтому надо понимать, что если подавать заявку в середине года, скорее всего вы уже не попадете в эту программу. Многим приходится вставать в очередь за сельской ипотекой.
Так как кредит на жилье выдается только на сельских территориях и агломерациях, то сначала нужно проверить, входит ли населенный пункт под данную категорию. Сделать это можно на сайте РСХБ.
Программа сельской ипотеки подходит под следующую категорию недвижимости:
Эксперт Анатолий Коршунов отмечает, что лимит по данной ипотеке, который составляет 6 млн рублей, может быть удвоен. Это происходит путем выдачи ипотеки каждому из супругов — мужу и жене. Таким образом, две ипотеки оформляются на покупку одной недвижимости.
Однако, первоначальный взнос по ипотеке, который составляет 20% также будет удвоен. В конечном счете супругам нужно внести 40% от двух займов или, если перевести на деньги, 4,8 млн рублей.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14