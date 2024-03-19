Один очень неприятных подвох нашел эксперт в сельской ипотеке

У каждого российского региона имеются лимиты выдачи по ипотеке. Согласование заявок происходит через Минсельхоз, которые регулируют их количество. Поэтому надо понимать, что если подавать заявку в середине года, скорее всего вы уже не попадете в эту программу. Многим приходится вставать в очередь за сельской ипотекой.