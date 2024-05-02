Готовый к извержению супервулкан стал популярным туристическим местом

Тезкой этого аккуратного городка является озеро размером с Сингапур, которое омывает его западную границу. Озеро Таупо простирается на 623 кв. км в ширину и 160 м в глубину. Объект считается не только крупнейшим озером Новой Зеландии, но и невероятно активным геотермальным очагом. Каждое лето туристы стекаются сюда, чтобы искупаться в его бурлящих горячих источниках и поплавать по изумрудно-зеленым водам. При этом озеро является кратером гигантского супервулкана, а в его глубинах скрывается тревожная история этого живописного чуда.