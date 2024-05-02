Готовый к извержению супервулкан стал популярным туристическим местом

Posted 2 мая, 11:49
Published 2 мая, 11:49
Modified 9 сентября, 22:29
Updated 9 сентября, 22:29
Тезкой этого аккуратного городка является озеро размером с Сингапур, которое омывает его западную границу. Озеро Таупо простирается на 623 кв. км в ширину и 160 м в глубину. Объект считается не только крупнейшим озером Новой Зеландии, но и невероятно активным геотермальным очагом. Каждое лето туристы стекаются сюда, чтобы искупаться в его бурлящих горячих источниках и поплавать по изумрудно-зеленым водам. При этом озеро является кратером гигантского супервулкана, а в его глубинах скрывается тревожная история этого живописного чуда.
Последнее извержение вулкана произошло около 250 г. до н. э. и было одним из крупнейших зарегистрированных взрывов в истории и самым масштабным за последние 5000 лет. По данным Королевских исследовательских институтов Новой Зеландии, пирокластический поток накрыл районы на расстоянии более 100 км. Сегодня супервулкан Таупо остается активным, а его следующее извержение задерживается уже на 800 лет.
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