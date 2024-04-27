Российские и зарубежные режиссеры массово экранизируют русскую классику

Posted 27 апреля, 11:45
Published 27 апреля, 11:45
Modified 9 сентября, 22:23
Updated 9 сентября, 22:23
По русской классике активно снимают фильмы и зарубежные режиссеры. Например, сербский режиссер Эмир Кустурица работает над проектом по экранизации нескольких повестей Гоголя. Помимо этого, режиссер планирует снять фильм под названием «Преступление без наказания», сюжет которого объединяет романы Достоевского «Идиот» и «Преступление и наказание».
Зарубежные режиссеры чаще всего снимают фильмы по произведениям Льва Толстого и Федора Достоевского. С творчеством этих авторов обязательно знакомятся учащиеся колледжей и университетов, специализирующиеся на русской культуре. Кроме этого, широкой популярностью за рубежом пользуются пьесы Антона Чехова, которые часто играют в театре и кино.
Вызывает удивление и тот факт, что первая экранизация эпоса «Война и мир» также была зарубежной. Картина вышла в 1956 году. Главные роли сыграли Генри Фонда (Пьер Безухов) и Одри Хепберн (Наташа Ростова). Первая российская экранизация этого произведения вышла только в 1967 году (режиссер Федор Бондарчук).
Самым экранизируемым произведение русской классики и в нашей стране, и за рубежом считается «Анна Каренина». На сегодняшний день по этому роману Льва Толстого снято более тридцати кинокартин.
Иностранные режиссеры ценят творчество Владимира Набокова гораздо больше, чем отечественные. За рубежом уже вышло несколько экранизаций «Лолиты», в то время как на родине по его книгам не сняли ни одного фильма.
В России режиссеры всегда стремились снимать картины, точно передающие сюжет произведения и авторский замысел. Зарубежные постановщики, напротив, акцентировали внимание на передаче внутреннего мира героев, их переживаниях.
Стоит отметить, что самая современная экранизация «Мастера и Маргариты» Михаила Локшина как раз снята именно по мотивам романа Михаила Булгакова. В течение двух с половиной часов зритель наблюдает за историей любви двух главных героев. Остальные персонажи и события просто вплетены в нее.
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