Российские и зарубежные режиссеры массово экранизируют русскую классику

Зарубежные режиссеры чаще всего снимают фильмы по произведениям Льва Толстого и Федора Достоевского. С творчеством этих авторов обязательно знакомятся учащиеся колледжей и университетов, специализирующиеся на русской культуре. Кроме этого, широкой популярностью за рубежом пользуются пьесы Антона Чехова, которые часто играют в театре и кино.