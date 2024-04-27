Мошенничество с банковской картой: как защитить накопления от злоумышленников?

Данные могут попасть к мошенникам после того, как гражданин воспользуется банкоматом или же после того, как расплатится где-то либо картой, набирая ПИН-код для совершения операции. Деньги обычно переводят на чужие счета или обналичивают. Преступником может оказаться даже кассир, который забрал карту на несколько секунд и успел сфотографировать ее. Имея на руках такие данные, он может совершать покупки в интернете, используя финансы своей невнимательной жертвы.