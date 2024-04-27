Мошенничество с банковской картой: как защитить накопления от злоумышленников?

Posted 27 апреля, 20:30
Published 27 апреля, 20:30
Modified 9 сентября, 22:26
Updated 9 сентября, 22:26
Рассказываем, как защититься от действий тех, кто охотится за чужими накоплениями.
Чтобы воспользоваться банковской картой с мошенническим умыслом, преступники должны узнать ее номер, имя и фамилию владельца, срок действия, номер CVC или CVV. Для получения таких сведений злоумышленники способны установить видеокамеру над клавиатурой банкомата или вмонтировать в банкомат скиммер — особое устройство, располагающееся сверху на приемнике карты. Об сообщает fincult.info.
Также стоит знать, что номер CVC или CVV — три цифры, находящиеся на поле для подписи держателя карты или сбоку от него.
Данные могут попасть к мошенникам после того, как гражданин воспользуется банкоматом или же после того, как расплатится где-то либо картой, набирая ПИН-код для совершения операции. Деньги обычно переводят на чужие счета или обналичивают. Преступником может оказаться даже кассир, который забрал карту на несколько секунд и успел сфотографировать ее. Имея на руках такие данные, он может совершать покупки в интернете, используя финансы своей невнимательной жертвы.
Как защитить карту от действий мошенников?
Перед тем, как воспользоваться банкоматом, изучите его. На картоприемнике не должно быть посторонних предметов, клавиатура не должна шататься.
Рассчитываясь картой или снимая наличные, загораживайте рукой клавиатуру в процессе ввода ПИН-кода.
Пользуйтесь услугами мобильного банка и обращайте внимание на SMS-оповещения.
При совершении покупок через интернет держите в тайне код для подтверждения операций, рассылаемый на привязанный к интернет-магазину номер в SMS.
Не оставляйте банковскую карту без присмотра.
В случае, если кражи все-таки не удалось избежать, следует незамедлительно связаться с банком, чтобы оповестить сотрудников о мошеннических действиях и попросить заблокировать карту. Также рекомендуется запросить выписку по счету и написать заявление о несогласии с операцией. Финальным шагом станет обращение в полицию.
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