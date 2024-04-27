10 вещей, которые счастливые пары делают каждый день

1. Улыбаются друг другу 2. Устанавливают зрительный или тактильный контакт 3. Распределяют обязанности 4. Стараются побыть вместе 5. Готовят еду 6. Ходят на прогулки 7. Благодарят друг друга 8. Обеспечивают комфорт второй половинке 9. Откладывают гаджеты в сторону 10. Находят время выслушать друг друга

Партнеры в счастливых парах могут выражать свои чувства по-разному. Неважно, как долго длятся отношения, никогда не поздно начать проявлять заботу о партнере и проводить с ним больше времени. Составили для вас небольшой чек-лист вещей, которые присутствуют в жизни счастливой пары.