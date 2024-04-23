Стеклянный блеск для губ PUPA GLOSS позволит пускать солнечных зайчиков

Говоря об оттенках, авторы отзывов отмечают их широкий спектр, разнообразие и часто обращают внимание на бежевые гаммы и другие варианты на базе светлых оттенков. В частности, блески светло-розового типа, согласно отзывам, имеют более плотную и равномерную базу. Оттенки смотрятся эстетично, изысканно и красиво, при этом естественный цвет губ практически не меняется, а становится более выразительным и эффектным. В палитре стеклянных блесков PUPA GLOSS можно подобрать средства, которые изменяют цвет губ, — такая косметика подойдет для яркого и оригинального вечернего макияжа.