Фанаты — на дачу, а артисты — на майский чес за бугор

Россияне, как правило, на «майские» предпочитают выбираться на дачу, в огород или на шашлыки с родными и близкими. Но российские артисты по традиции отправляются за длинным рублем на заграничные популярные курорты. Оплата за эти выступления в основном превышает таковую за кассовые концерты. Часовое выступление знаменитости обходится заказчикам в среднем в 3-5 миллионов рублей. Менее известные исполнители готовы выйти на сцену за сумму от 2 до 3 миллионов рублей. В основном наши известные соотечественники выступают перед публикой в пятизвездочных отелях Турции, а также в дубайских ресторанах и клубах ОАЭ.