Фанаты — на дачу, а артисты — на майский чес за бугор

Posted 22 апреля, 10:17
Published 22 апреля, 10:17
Modified 9 сентября, 22:07
Updated 9 сентября, 22:07
Россияне, как правило, на «майские» предпочитают выбираться на дачу, в огород или на шашлыки с родными и близкими. Но российские артисты по традиции отправляются за длинным рублем на заграничные популярные курорты. Оплата за эти выступления в основном превышает таковую за кассовые концерты. Часовое выступление знаменитости обходится заказчикам в среднем в 3-5 миллионов рублей. Менее известные исполнители готовы выйти на сцену за сумму от 2 до 3 миллионов рублей. В основном наши известные соотечественники выступают перед публикой в пятизвездочных отелях Турции, а также в дубайских ресторанах и клубах ОАЭ.
Как пишет KP.RU, в этом году на турецких курортах можно будет встретить Диану Арбенину, Александра Ревву в образе его персонажа Артура Пирожкова, Леонида Агутина, Анну Седокову, Shu-ra, Валерию и других. Постояльцы гостиниц, в которых будут выступать звезды, смогут посетить концерты бесплатно. Остальным желающим за то, чтобы насладиться их творчеством, придется приобретать билеты на летние площадки отелей, которые, кстати, предоставляют артистам бесплатные виллы и номера.
Некоторые из упомянутых выше артистов решили выступать не только в Турции, но и в Дубае. Известно, что количество билетов, купленных на эстраду (Агутин) и на классику (Денис Мацуев), примерно одинаково. Также в ОАЭ планируют дать концерты группа «ДДТ», Любовь Успенская и другие, а Дмитрий Нагиев проведет для своих поклонников мастер-класс по актерскому мастерству.
На легендарном отечественном курорте поклонников будут радовать своим творчеством Баста и Григорий Лепс.
Большой кассовый концерт Баста даст на территории RED Arena. Гостям придется выложить за билет от 3000 до 25000 рублей.
Двухчасовой концерт Лепса состоится 11 мая на сцене концертного зала «Фестивальный». Артист представит публике большую сольную программу.
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