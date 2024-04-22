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Posted 22 апреля, 10:17

Published 22 апреля, 10:17

Modified 9 сентября, 22:07

Updated 9 сентября, 22:07

Фанаты — на дачу, а артисты — на майский чес за бугор

Фанаты — на дачу, а артисты — на майский чес за бугор

22 апреля 2024, 10:17
Фото: 1MI
Множество российских эстрадных звезд отправятся на майские праздники на заграничные курорты. В их числе — Агутин, Асти, Пирожков и Бузова, которая 5 и 6 мая продемонстрирует свои вокальные способности в пятизвездочном турецком отеле.

Сколько зарабатывают отечественные исполнители за период майских праздников?

Россияне, как правило, на «майские» предпочитают выбираться на дачу, в огород или на шашлыки с родными и близкими. Но российские артисты по традиции отправляются за длинным рублем на заграничные популярные курорты. Оплата за эти выступления в основном превышает таковую за кассовые концерты. Часовое выступление знаменитости обходится заказчикам в среднем в 3-5 миллионов рублей. Менее известные исполнители готовы выйти на сцену за сумму от 2 до 3 миллионов рублей. В основном наши известные соотечественники выступают перед публикой в пятизвездочных отелях Турции, а также в дубайских ресторанах и клубах ОАЭ.

Как нужен им берег турецкий! Многие российские исполнители выступят в отелях Турции

Как пишет KP.RU, в этом году на турецких курортах можно будет встретить Диану Арбенину, Александра Ревву в образе его персонажа Артура Пирожкова, Леонида Агутина, Анну Седокову, Shu-ra, Валерию и других. Постояльцы гостиниц, в которых будут выступать звезды, смогут посетить концерты бесплатно. Остальным желающим за то, чтобы насладиться их творчеством, придется приобретать билеты на летние площадки отелей, которые, кстати, предоставляют артистам бесплатные виллы и номера.

Звездные россияне решили не ограничиваться выступлениями в одной стране

Некоторые из упомянутых выше артистов решили выступать не только в Турции, но и в Дубае. Известно, что количество билетов, купленных на эстраду (Агутин) и на классику (Денис Мацуев), примерно одинаково. Также в ОАЭ планируют дать концерты группа «ДДТ», Любовь Успенская и другие, а Дмитрий Нагиев проведет для своих поклонников мастер-класс по актерскому мастерству.

Джентльмены предпочитают Сочи

На легендарном отечественном курорте поклонников будут радовать своим творчеством Баста и Григорий Лепс.

Большой кассовый концерт Баста даст на территории RED Arena. Гостям придется выложить за билет от 3000 до 25000 рублей.

Двухчасовой концерт Лепса состоится 11 мая на сцене концертного зала «Фестивальный». Артист представит публике большую сольную программу.

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