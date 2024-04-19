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Posted 19 апреля, 08:22

Published 19 апреля, 08:22

Modified 9 сентября, 22:02

Updated 9 сентября, 22:02

В России снимут многосерийный фильм о поэте Маяковском и переводчице Брик

19 апреля 2024, 08:22
Российские кинопроизводители планируют снять многосерийный фильм об отношениях известного советского поэта Владимира Маяковского и «музы русского авангарда», переводчице и прозаике Лиле Брик.

Сюжет 8-серийного фильма основан на биографии драматурга, его подробности пока не сообщаются. Об исполнителях главных ролей также нет информации.

Производством проекта займется команда Студии «ВАМ» Вячеслава Муругова. Режиссер — Овез Нарлиев, сценарист — Мария Петерс.

#Общество#Кино#Все материалы авторов
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