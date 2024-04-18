Звезда фильма «Приключения Буратино» негативно восприняла новость о его ремейке

Posted 18 апреля, 18:43
Published 18 апреля, 18:43
Modified 9 сентября, 22:01
Updated 9 сентября, 22:01
Как сообщает kp.ru, новый фильм должен выйти в следующем году. На главные роли в истории о деревянном мальчике приглашены: Александр Яценко, Александр Петров, Виктория Исакова, Марк Эйдельштейн, Рузиль Минекаев, Анастасия Талызина. Примечательно, что в роли Карабаса Барабаса перед зрителями предстанет сам продюсер картины.
Кукла Буратино обретет свой облик благодаря современной графике, а движения за героя будет исполнять актриса Вита Корниенко. Сценаристом проекта выступит автор криминальной драмы «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей Золотарев.
Такие попытки современной адаптации нестареющей советской киноклассики всегда вызывают у аудитории противоречивые чувства. В основном поклонники старого фильма отнеслись к новой экранизации «Приключений Буратино» с недоверием. А представители актерской профессии раскритиковали такую задумку, опираясь на свой неповторимый опыт работы над подобными кинокартинами. Так, Елена Санаева, которая запомнилась зрителям ролью лисы Алисы в дилогии Леонида Нечаева 1976 года, была сильно возмущена попыткой переснять эту многозначащую для русского человека историю.
Санаева подчеркнула, что на фильме «Приключения Буратино» выросло три поколения. А поэтов-песенников, которые смогли бы сравниться с Булатом Окуджавой и Юрием Энтиным, и композиторов, подобных Алексею Рыбникову, сейчас попросту нет.
Также она заявила, что у современных актеров дикция не такая хорошая, потому что они обучаются в платных частных школах. Поэтому подобного шедевра, как советская классика, современному кинематографу ожидать не стоит.
Санаева считает, что желание переснимать фильмы, которые входят в золотой фонд советского кинематографа, вызвано недостатком хороших идей и сценариев.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14