Звезда фильма «Приключения Буратино» негативно восприняла новость о его ремейке

Такие попытки современной адаптации нестареющей советской киноклассики всегда вызывают у аудитории противоречивые чувства. В основном поклонники старого фильма отнеслись к новой экранизации «Приключений Буратино» с недоверием. А представители актерской профессии раскритиковали такую задумку, опираясь на свой неповторимый опыт работы над подобными кинокартинами. Так, Елена Санаева, которая запомнилась зрителям ролью лисы Алисы в дилогии Леонида Нечаева 1976 года, была сильно возмущена попыткой переснять эту многозначащую для русского человека историю.