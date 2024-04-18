Памела Андерсон исполнит роль в ремейке культовой комедии 90-х

Posted 18 апреля, 17:12
Published 18 апреля, 17:12
Modified 9 сентября, 22:00
Updated 9 сентября, 22:00
Как сообщает peopletalk.ru, детали перезапуска пародийного фильма пока не раскрываются. Известно только, что уморительного полицейского в новой картине сыграет Лиам Нисон. В главной роли в первых фильмах появлялся Лесли Нильсен, благодаря которому такие фильмы-пародии и завоевали большую популярность. Однако актер скончался в 2010 году.
Премьера новой картины запланирована на следующий год.
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