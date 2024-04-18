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Posted 18 апреля, 17:12

Published 18 апреля, 17:12

Modified 9 сентября, 22:00

Updated 9 сентября, 22:00

Памела Андерсон исполнит роль в ремейке культовой комедии 90-х

18 апреля 2024, 17:12
Памела Андерсон, которая обрела свою славу как актриса фильма «Спасатели Малибу», вновь будет сниматься в кино. На экране она станет парой главного героя в ремейке популярного в 80-е и 90-е цикла комедий «Голый пистолет».

Как сообщает peopletalk.ru, детали перезапуска пародийного фильма пока не раскрываются. Известно только, что уморительного полицейского в новой картине сыграет Лиам Нисон. В главной роли в первых фильмах появлялся Лесли Нильсен, благодаря которому такие фильмы-пародии и завоевали большую популярность. Однако актер скончался в 2010 году.

Премьера новой картины запланирована на следующий год.

#Знаменитости
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