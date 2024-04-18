5 признаков, когда нужно срочно стричься

Ранняя седина у некоторых людей начинает появляться еще в молодом возрасте, и тогда женщины стараются регулярно ее закрашивать. В подавляющем большинстве случаев это нужно делать как минимум каждые восемь недель, заодно всякий раз обновляя стрижку, что позволяет выглядеть свежо и ухоженно. И когда у вас начала просвечивать седина, значит, снова пора краситься и стричься.