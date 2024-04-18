5 признаков, когда нужно срочно стричься

Posted 18 апреля, 09:00
Published 18 апреля, 09:00
Modified 9 сентября, 21:58
Updated 9 сентября, 21:58
Первым и, пожалуй, самым важным признаком того, что вам пора стричься, является сечение кончиков волос, из-за которых прическа выглядит неаккуратной. Даже когда вы не собираетесь стричься и планируете отращивать волосы, вам все равно нужно будет их подровнять и обрезать секущиеся кончики.
Еще одним признаком, что вам нужно стричься, является потеря объема. Когда волосы слишком отрастают, они становятся более тяжелыми, в результате чего теряется прикорневой объем и первоначальная форма прически.
Случается также, что о необходимости отправиться стричься сигнализирует головная боль. Да-да, голова тоже может болеть от непривычной тяжести отросших волос. Поэтому, когда у вас часто начинает без видимой причины болеть голова, значит, нужно посетить парикмахера.
Ранняя седина у некоторых людей начинает появляться еще в молодом возрасте, и тогда женщины стараются регулярно ее закрашивать. В подавляющем большинстве случаев это нужно делать как минимум каждые восемь недель, заодно всякий раз обновляя стрижку, что позволяет выглядеть свежо и ухоженно. И когда у вас начала просвечивать седина, значит, снова пора краситься и стричься.
Но не всегда показателем того, что вам пора отправляться стричься, становится внешний вид волос. Иногда необходимость обновления прически можно определить по расчесыванию прядей. Когда волосы нуждаются в стрижке, они могут становиться менее плотными, на них появляются узелки, что затрудняет расчесывание. И тогда нужно поскорее посетить парикмахера, чтобы обновить прическу.
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