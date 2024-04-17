Пять способов поддержать близкого человека в депрессии

Когда близкий человек делится своими проблемами, важно внимательно выслушать его. Не нужно перебивать его, критиковать или давать советы вроде срочных прогулок и книг по самопомощи. Так, клинический психолог Лорен Мой советует в этом случае как можно больше слушать и меньше говорить. Не нужно брать на себя роль того, кто решит проблемы, для людей в депрессии это не работает. В тяжелом эмоциональном состоянии может показаться непосильной задачей даже встать с постели и выйти на улицу.