Пять способов поддержать близкого человека в депрессии

Posted 17 апреля, 13:14
Published 17 апреля, 13:14
Modified 9 сентября, 21:55
Updated 9 сентября, 21:55
Если такое продолжается на протяжении двух недель и более, то есть основания предполагать, что у человека депрессивное расстройство. Об этом рассказала доктор психологии, психотерапевт из Бостона Александра Влахейкс.
Как правило, депрессию лечат при помощи психотерапии. В более сложных случаях допускается медикаментозное вмешательство. Однако, чтобы поддержать психическое здоровье своего приятеля, не обязательно нужно быть профессиональным психотерапевтом.
Специалисты дали ряд рекомендаций для тех, кто столкнулся с депрессией у близкого человека.
Не следует прямолинейно заявлять человеку, что у него депрессия. Высказать свое беспокойство за его состояние можно косвенно и без категоричности. Например, можно обратить внимание, что он стал редко выходить из дома. Чем деликатнее обратить внимание друга на наличие у него проблемы, тем выше вероятность, что он откроется и поделится своими переживаниями.
Когда близкий человек делится своими проблемами, важно внимательно выслушать его. Не нужно перебивать его, критиковать или давать советы вроде срочных прогулок и книг по самопомощи. Так, клинический психолог Лорен Мой советует в этом случае как можно больше слушать и меньше говорить. Не нужно брать на себя роль того, кто решит проблемы, для людей в депрессии это не работает. В тяжелом эмоциональном состоянии может показаться непосильной задачей даже встать с постели и выйти на улицу.
Выслушивая человека, вы даете ему почувствовать, что принимаете его таким, какой он есть, не осуждаете и ничего от него не требуете. Однако моральная поддержка не должна носить исключительно молчаливый характер и тем более не сводиться к дежурному киванию головой. Важно одобрительно реагировать на то, что человек делится своими переживаниями, и мягко комментировать его состояние. Например, можно обратить внимание, что в последнее время он испытывает сильный стресс.
Человеку в депрессии свойственно изолироваться от окружающих. Однако это не повод, чтобы отдаляться от него, переставая приглашать на традиционные воскресные вылазки или исключая из группового чата. Как сообщил доктор Влахейкс, привлекая приятеля к совместной деятельности, вы даете ему понять, что дорожите дружбой с ним. В подавленном состоянии это может стать утешением.
В состоянии депрессии не хочется делать обыденные, но необходимые вещи: покупать продукты, убирать квартиру, выгуливать собаку, готовить еду. Таким образом, решение подобных вопросов является существенной помощью. Однако здесь необходимо проявить чуткость и не нарушать личные границы человека чрезмерной бытовой активностью. Можно просто угостить его любимым кофе или кусочком вкусной пиццы.
Последствия запущенной депрессии — самые непредсказуемые. Опасаясь за состояние значимого для вас человека, важно подвести его к мысли о необходимости обратиться к специалисту. Можно даже предложить несколько конкретных вариантов.
Борьба с депрессией — нелегкое испытание. Симптомы этого расстройства сами по себе не исчезают. Однако искренняя забота, ободряющие слова, внимательное выслушивание и практическая поддержка могут стать для близкого человека источником силы в моменты тяжелых эмоциональных переживаний.
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