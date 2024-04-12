Продукты, которые нельзя давать собакам, — список запрещенки

Posted 12 апреля, 04:00
Published 12 апреля, 04:00
Modified 9 сентября, 21:41
Updated 9 сентября, 21:41
Собакам нельзя давать многое из того, что едят люди. В числе запрещенных продуктов — шоколад, виноград, авокадо, специи, сахар и даже некоторые кости. И, конечно же, четвероногим питомцам категорически противопоказан алкоголь в любом виде. К чему может привести даже разовое угощение животного продуктами из списка ниже, расскажем подробнее.
Этот вкусный и полезный для человека фрукт нельзя давать собакам, так как содержащийся в нем персин способен вызвать у животного рвоту и понос, а также проблемы с дыхательными и другими внутренними органами.
Алкоголь нельзя давать собакам по причине того, что этанол для них смертельно опасен. Он вызывает у питомца сонливость и дезориентацию в пространстве, рвоту, неконтролируемое мочеиспускание и другие симптомы алкогольного отравления — вплоть до судорог, комы и летального исхода.
Виноградом тоже не рекомендуется угощать собак, поскольку он может спровоцировать расстройство желудка, а в сушеном виде (изюм) — привести к разрушению печени и почек. Особенно опасен виноград как в свежем, так и в сушеном виде для собак мелких пород, так что им ни в коем случае нельзя его давать.
Кости собаке тоже нельзя давать все подряд. Например, следует воздержаться от угощения животного трубчатыми костями, так как при разгрызании они дают мелкие острые осколки, которые могут травмировать органы пищеварения и стать причиной гибели животного.
Орехи, особенно мускатный и макадамия, плохо влияют на нервную систему собаки и могут спровоцировать у животного судороги и припадки. Поэтому их вообще ни в каком виде нельзя давать четвероногому любимцу.
Сливы, абрикосы, персики, вишню и черешню нельзя давать собакам как с косточками, так и без. Дело в том, что в косточках содержится цианид, и животное при их случайном разгрызании может отравиться. А мякоть этих плодов имеет повышенную кислотность, которая не лучшим образом сказывается на пищеварительных процессах собаки и может стать причиной развития панкреатита.
Нельзя давать собакам и специи. Дело в том, что далеко не все травы, безопасные для человека, безвредны также для собак. Например, острый перец способен вызвать у питомцев раздражение слизистых и впоследствии привести к язве желудка.
Для домашних любимцев вредны продукты с содержанием не только сахара, но и сахарозаменителей. Конфеты, печенье, выпечку и другие сладкие угощения собакам давать нельзя, так как те могут разрушить зубную эмаль у животных и привести к развитию диабета. А сахарозаменитель пагубно влияет на печень.
Лук и чеснок собакам нельзя давать как в свежем виде, так и после термической обработки. Содержащиеся в этих овощах вещества плохо действуют на обоняние и пищеварительные органы животных.
Многие владельцы нет-нет, да угостят питомца вкусной шоколадкой, но его категорически нельзя давать животным, так как он содержит теобромин, который для собак ядовит, а его воздействие на внутренние органы необратимо.
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