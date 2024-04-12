Продукты, которые нельзя давать собакам, — список запрещенки

Перечень продуктов, которые вредны для собак Авокадо Алкоголь Виноград и изюм Кости Орехи Плоды с косточками Пряности Сахар и сахарозаменители Чеснок и лук Шоколад

Некоторые неопытные владельцы собак считают, что питомца вполне допустимо кормить тем, что едят они сами: вреда, мол, от этого не будет никакого, но зато какая экономия на корме! Однако это не так, и многими продуктами со своего стола можно серьезно навредить здоровью животного. Что из продуктов ни