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Posted 12 апреля, 04:00

Published 12 апреля, 04:00

Modified 9 сентября, 21:41

Updated 9 сентября, 21:41

Продукты, которые нельзя давать собакам, — список запрещенки

Продукты, которые нельзя давать собакам, — список запрещенки

12 апреля 2024, 04:00
Фото: Изображение Midjourney
Продукты, которые нельзя давать собакам, — список запрещенки
Некоторые неопытные владельцы собак считают, что питомца вполне допустимо кормить тем, что едят они сами: вреда, мол, от этого не будет никакого, но зато какая экономия на корме! Однако это не так, и многими продуктами со своего стола можно серьезно навредить здоровью животного. Что из продуктов ни

Перечень продуктов, которые вредны для собак

Собакам нельзя давать многое из того, что едят люди. В числе запрещенных продуктов — шоколад, виноград, авокадо, специи, сахар и даже некоторые кости. И, конечно же, четвероногим питомцам категорически противопоказан алкоголь в любом виде. К чему может привести даже разовое угощение животного продуктами из списка ниже, расскажем подробнее.

Авокадо

Этот вкусный и полезный для человека фрукт нельзя давать собакам, так как содержащийся в нем персин способен вызвать у животного рвоту и понос, а также проблемы с дыхательными и другими внутренними органами.

Алкоголь

Алкоголь нельзя давать собакам по причине того, что этанол для них смертельно опасен. Он вызывает у питомца сонливость и дезориентацию в пространстве, рвоту, неконтролируемое мочеиспускание и другие симптомы алкогольного отравления — вплоть до судорог, комы и летального исхода.

Алкоголь нельзя давать собакам по причине того, что этанол для них смертельно опасенАлкоголь нельзя давать собакам по причине того, что этанол для них смертельно опасен
Алкоголь нельзя давать собакам по причине того, что этанол для них смертельно опасен. Фото: Изображение Midjourney

Виноград и изюм

Виноградом тоже не рекомендуется угощать собак, поскольку он может спровоцировать расстройство желудка, а в сушеном виде (изюм) — привести к разрушению печени и почек. Особенно опасен виноград как в свежем, так и в сушеном виде для собак мелких пород, так что им ни в коем случае нельзя его давать.

Кости

Кости собаке тоже нельзя давать все подряд. Например, следует воздержаться от угощения животного трубчатыми костями, так как при разгрызании они дают мелкие острые осколки, которые могут травмировать органы пищеварения и стать причиной гибели животного.

Кости собаке тоже нельзя давать все подрядКости собаке тоже нельзя давать все подряд
Кости собаке тоже нельзя давать все подряд. Фото: Изображение Midjourney

Орехи

Орехи, особенно мускатный и макадамия, плохо влияют на нервную систему собаки и могут спровоцировать у животного судороги и припадки. Поэтому их вообще ни в каком виде нельзя давать четвероногому любимцу.

Плоды с косточками

Сливы, абрикосы, персики, вишню и черешню нельзя давать собакам как с косточками, так и без. Дело в том, что в косточках содержится цианид, и животное при их случайном разгрызании может отравиться. А мякоть этих плодов имеет повышенную кислотность, которая не лучшим образом сказывается на пищеварительных процессах собаки и может стать причиной развития панкреатита.

Сливы, абрикосы, персики, вишню и черешню нельзя давать собакам как с косточками, так и безСливы, абрикосы, персики, вишню и черешню нельзя давать собакам как с косточками, так и без
Сливы, абрикосы, персики, вишню и черешню нельзя давать собакам как с косточками, так и без. Фото: Изображение Midjourney

Пряности

Нельзя давать собакам и специи. Дело в том, что далеко не все травы, безопасные для человека, безвредны также для собак. Например, острый перец способен вызвать у питомцев раздражение слизистых и впоследствии привести к язве желудка.

Сахар и сахарозаменители

Для домашних любимцев вредны продукты с содержанием не только сахара, но и сахарозаменителей. Конфеты, печенье, выпечку и другие сладкие угощения собакам давать нельзя, так как те могут разрушить зубную эмаль у животных и привести к развитию диабета. А сахарозаменитель пагубно влияет на печень.

Для домашних любимцев вредны продукты с содержанием не только сахараДля домашних любимцев вредны продукты с содержанием не только сахара
Для домашних любимцев вредны продукты с содержанием не только сахара. Фото: Изображение Midjourney

Чеснок и лук

Лук и чеснок собакам нельзя давать как в свежем виде, так и после термической обработки. Содержащиеся в этих овощах вещества плохо действуют на обоняние и пищеварительные органы животных.

Шоколад

Многие владельцы нет-нет, да угостят питомца вкусной шоколадкой, но его категорически нельзя давать животным, так как он содержит теобромин, который для собак ядовит, а его воздействие на внутренние органы необратимо.

#Общество#Еда#Собака#Животные#Все материалы авторов
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