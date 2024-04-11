7 важных правил финансового воспитания детей: как учить копить и тратить деньги

Posted 11 апреля, 10:25
Published 11 апреля, 10:25
Modified 9 сентября, 21:40
Updated 9 сентября, 21:40
Опросы финансового маркетплейса «Выберу.ру» свидетельствуют о том, что за прошлый год 94% респондентов приобрели правильные финансовые привычки и стали финансово грамотнее. В итоге, по их оценкам, они лучше контролируют свои расходы и распоряжаются доходами.
Однако четверть (26%) из опрошенных не учат детей правилам обращения с деньгами и считают, что финграмотность автоматически придёт к ребёнку вместе с совершеннолетием.
Большинство родителей надеются на школу — 94% поддерживают введение в школе уроков финансовой грамотности по инициативе Банка России.
Получается, что тема «дети и деньги» далеко не второстепенная в повестке воспитания, считает директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская. Родителям важно обучить детей распоряжаться карманными деньгами, поскольку это часть семейного воспитания.
Опираясь на консенсус психологов и экспертов по воспитанию детей, а также на базовые экономические принципы специалист финансового маркетплейса Ирина Андриевская выделила главные правила, которые способны научить ребенка обращаться с деньгами.
Выдавать карманные деньги можно с 6 лет, но только если ребёнок психологически и интеллектуально к этому готов.
Вместе с ребёнком придумайте график на месяц. А затем выделяйте детям сумму, чтобы закрыть их основные потребности. Рекомендуем её немного сократить, чтобы вашим наследникам чуть не хватало для полного удовлетворения всех капризов.
Будьте постоянны и последовательны. Допустим, если родители запланировали «спонсировать» ребенка по понедельникам суммой на неделю, не стоит менять график. Тем более не практикуйте деньги в долг (кредиты), формируя к ним негативное отношение. Так ребёнок привыкнет самостоятельно и осознанно планировать расходы, а в будущем не станет злоупотреблять заёмными деньгами и не пополнит армию закредитованных россиян.
Постичь нюансы современных безналичных финансов школьнику поможет собственная банковская карта. На ней детские деньги всегда под контролем благодаря специальным мобильным приложениям эмитентов. А счета взрослых — в безопасности. Ребёнок не увидит счета родителей ни в личном кабинете, ни в банкомате, в отличие от схемы, когда взрослые оформляют дополнительную карту к своему счёту.
Не критикуйте и тем более не ругайте детей за финансовые ошибки — превышение расходов на шоколадки или компьютерные игры. Лучше обсуждайте структуру расходов и делитесь подходами к цифровой гигиене. Так ребёнка не «занесёт» на мошеннический сайт, где у него «выудят» не только деньги с детской карты, но и данные карт родителей. Обязательно предупредите, что коды доступа к карте — это как ключи от квартиры, где много ценного для семьи.
Обсуждайте с детьми семейный и личный бюджет, делитесь опытом инвестирования, накоплений, кредитования. У подростков спрашивайте небольшие советы, например, как накопить на новый телевизор или отпуск.
Уделите внимание теме, как копить деньги. Не исключено, что своего опыта в этом деле может быть мало. Тогда почитайте полезные статьи и поищите вместе с ребёнком ответы, на чём можно было бы сэкономить, чтобы накопить «подушку безопасности».
Ирина Андриевская отмечает, что тема сбережений сложная. Обычно у детей есть две модели отношения к деньгам: одни тратят всё до копейки. Другие, как «Плюшкин», только копят, даже мелочь в копилках у них превращается в килограммы наличных, которые потом можно обменять в банке на кругленькую сумму купюр.
«Однако и первых, и вторых следует стимулировать — копить на мечту. Лучше конкретную, например, новый гаджет. Если ребёнок — „транжира“, то есть первый тип, то учить копить вдвойне трудно. Поможет положительная мотивация. Например, договоритесь, что вы добавите треть суммы, если он накопит две части. Так ребёнок поймет принцип начисления процентов по вкладам в банках» — советует эксперт.
Другой пример — поставьте вашим подросткам условия: заработанные деньги можете тратить до копейки и не отчитываться. Подаренными и карманными — распоряжайтесь без согласования до половины суммы, а остальной частью — с согласования взрослых.
Так у подростка не только появится стимул копить собственные деньги, чтобы потом потратить самостоятельно, но и понимание, как формируются и распределяются финансовые потоки у взрослых, в бизнесе, да и в экономике государства.
На всех этапах семейного мастер-класса по финграмотности родителям важно научить копить и распределять свой бюджет. Процесс может быть долгим и ухабистым. Если из-за очередной ошибки карать лишением карманных денег под предлогом «ты не умеешь тратить», то привить сберегательную модель не получится.
«„Урожай ошибок» будут собирать постаревшие родители, на шее которых окажется инфантильный взрослый «ребёнок» с долгами. Считайте, что вложения в финансовую грамотность ваших детей — это по сути ваши собственные инвестиции в безбедную пенсию», — делится Ирина Андриевская.
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