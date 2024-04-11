7 важных правил финансового воспитания детей: как учить копить и тратить деньги

Не критикуйте и тем более не ругайте детей за финансовые ошибки — превышение расходов на шоколадки или компьютерные игры. Лучше обсуждайте структуру расходов и делитесь подходами к цифровой гигиене. Так ребёнка не «занесёт» на мошеннический сайт, где у него «выудят» не только деньги с детской карты, но и данные карт родителей. Обязательно предупредите, что коды доступа к карте — это как ключи от квартиры, где много ценного для семьи.