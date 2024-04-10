Где можно срочно взять деньги — 6 реальных идей

Многие банки предлагают своим клиентам оформить кредитную карту «на всякий случай». Как уверяют специалисты, в жизни может все что угодно случится, а деньги всегда будут под рукой. Для получения такого предложения оформляется заявка в банк, который рассматривает ее и решает какую сумму вам одобрить. Эта карта может спокойно у вас лежать до того момента, пока не понадобятся деньги.