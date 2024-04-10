Где можно срочно взять деньги — 6 реальных идей

Posted 10 апреля, 09:49
Published 10 апреля, 09:49
Modified 9 сентября, 21:37
Updated 9 сентября, 21:37
Бывают ситуации, когда срочно нужна крупная сумма денег, которых не хватает для решения проблемы. Это может быть актуально в случае удачного предложения покупки авто или дачи, необходимости внести важные платежи или неотложный ремонт.
Обратиться за займом к родным или друзьям не всегда бывает удобным и возможным, многие разделяют понятия дружбы и денег. В таких ситуациях можно найти выход, обратившись в организации, выдающие кредиты на различных условиях.
Многие банки ввели программу «мини-кредит» от 1 до 100 тыс. рублей. Такое предложение актуально для зарплатных клиентов и держателей карт. Практически, займ так и называется «До зарплаты» и позволяет получить в своем банковском приложении за несколько минут необходимую сумму денег. Однако, при большой долговой нагрузке и могут одобрить чуть меньше, чем ожидается в заявке.
Мини-займ оформляется сроком на 1 месяц. Как правило, проценты у него совсем не большие. Например, если взять в долг 30 тыс. рублей, через 30 дней нужно вернуть 31 тыс. рублей.
Подать заявку на кредит можно как в своем банке, клиентом которого вы являетесь, так и в сторонних организациях. Это можно сделать при посещении офиса, но в настоящее время это легче оформить в онлайн-режиме за несколько минут.
Однако, явиться лично все-таки придется в случаях, если кредит оформляется «на руки», т. е. наличными, или нет банковской карты данной организации для перечисления займа на счет.
Если воспользоваться программой «кредит по двум документам», то займ можно получить в тот же день. При стандартной программе оформление в новом банке может затянуться на 2-3 дня, так как помимо паспорта и СНИЛС, могут понадобиться справки для подтверждения доходов.
Потребительский кредит выдается от 30 рублей на срок от 3 месяцев до 5 лет в зависимости от условий банка. Это позволяет комфортно выплачивать долг, который всегда можно погасить досрочно при наличии такой возможности. Но стоит знать, что процентная ставка будет зависеть от ключевой Центробанка. Например, в апреле 2024 года она составляет 16%.
Кредитные кооперативы являются старожилами банковской системы. Их многие помнят как «кассу взаимопомощи», в которую вносили пай. При возникновении сложных ситуаций человек всегда мог обратиться в КПК и получить крупную сумму денег.
В настоящее время кооперативы стали банками, которые также кредитуют и выдают деньги под залог недвижимости. При этом, они более лояльно относятся к заемщикам даже с плохой кредитной историей.
Одним из нюансов займа в КПК является процент чуть выше среднего, чем у крупных банков.
Если нет возможности взять кредит в банке по причине того, что кредитная история слишком испорчена или было отказано из-за высокой долговой нагрузки, стоит обратиться в ломбард.
Эти финансовые организации выдают деньги под залог автомобиля, техники и украшений. Ваше имущество оценивается и озвучивается сумма, которую вам могут дать. Обычно она составляет 40-60% от стоимости.
При согласии владельца оформляется залоговый билет, в котором обозначают даты возвращения долга вместе с процентами. В случае, если человек не выкупает технику или украшения, она становится собственностью ломбарда и продается для погашения долгов.
Микро-финансовые организации, или их еще называют «быстроденьги», могут обеспечить небольшой суммой денег, от 5 до 30 тыс. рублей. Единственным недостатком считается высокий процент и короткий срок займа, поскольку МФО не являются банком и не могут выдавать потребительские кредиты.
Впервые обратившимся клиентам скорее всего не одобрят высокую сумму, можно рассчитывать на 7-10 тыс. рублей. Однако, если вовремя погасил ее в следующий раз могут повысить лимит до более крупного займа. В МФО, как и в банке, смотрят на платежеспособность заемщика.
Многие банки предлагают своим клиентам оформить кредитную карту «на всякий случай». Как уверяют специалисты, в жизни может все что угодно случится, а деньги всегда будут под рукой. Для получения такого предложения оформляется заявка в банк, который рассматривает ее и решает какую сумму вам одобрить. Эта карта может спокойно у вас лежать до того момента, пока не понадобятся деньги.
Плюсом такого предложения является льготный период, который позволяет вернуть заёмную сумму без начисления процентов. Например, если с карты было снято 100 тыс. рублей и эта же сумма возвращена в течение 60 дней льготного периода, то проценты не начисляются. В случае, если займ не погашен, к нему применяются стандартные кредитные ставки.
Из минусов стоит отметить, что обычно у таких карт имеется платное годовое обслуживание и комиссия за снятие наличности.
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