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Posted 2 апреля, 11:34

Published 2 апреля, 11:34

Modified 9 сентября, 21:12

Updated 9 сентября, 21:12

Весной ожидается девальвация рубля

Эксперт ожидает апрельский крах доходов в 2024 году

2 апреля 2024, 11:34
Фото: 1MI
Весной ожидается девальвация рубля
В середине весны ожидается обесценивание денег

Весной ожидается очередная девальвация рубля.

Аналитик Александр Потавин считает, что уже с начала апреля и до конца мая ожидается обесценивание доходов россиян, рассказывает banki.ru. Под девальвацию попадут не только зарплаты, но и сбережения, которые откладываются на «черный» день. При этом, курс рубля будет достаточно стабильным, а стоимость доллара не будет превышать 90-95 рублей, считает эксперт.

Ситуация может быть еще более напряженной, если у госбюджета в 2024 году будут увеличены расходы. Также стоит обратить внимание на котировки нефти — главного актива страны. Если эти показатели начнут снижаться, то компенсационного бюджета из Фонда национального благосостояния может не хватить.

Это приведет к тому, что Центробанку придется и дальше проявлять жесткую денежно-кредитную политику или просто наблюдать падение рубля, считает Александр Потавин.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Деньги#Финансы#Курс рубля#Центробанк
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