Эксперт ожидает апрельский крах доходов в 2024 году

Аналитик Александр Потавин считает, что уже с начала апреля и до конца мая ожидается обесценивание доходов россиян, рассказывает banki.ru. Под девальвацию попадут не только зарплаты, но и сбережения, которые откладываются на «черный» день. При этом, курс рубля будет достаточно стабильным, а стоимость доллара не будет превышать 90-95 рублей, считает эксперт.