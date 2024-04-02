Эксперт ожидает апрельский крах доходов в 2024 году

Posted 2 апреля, 11:34
Published 2 апреля, 11:34
Modified 9 сентября, 21:12
Updated 9 сентября, 21:12
Весной ожидается очередная девальвация рубля.
Аналитик Александр Потавин считает, что уже с начала апреля и до конца мая ожидается обесценивание доходов россиян, рассказывает banki.ru. Под девальвацию попадут не только зарплаты, но и сбережения, которые откладываются на «черный» день. При этом, курс рубля будет достаточно стабильным, а стоимость доллара не будет превышать 90-95 рублей, считает эксперт.
Ситуация может быть еще более напряженной, если у госбюджета в 2024 году будут увеличены расходы. Также стоит обратить внимание на котировки нефти — главного актива страны. Если эти показатели начнут снижаться, то компенсационного бюджета из Фонда национального благосостояния может не хватить.
Это приведет к тому, что Центробанку придется и дальше проявлять жесткую денежно-кредитную политику или просто наблюдать падение рубля, считает Александр Потавин.
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