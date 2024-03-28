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Posted 28 марта, 07:43

Published 28 марта, 07:43

Modified 9 сентября, 20:55

Updated 9 сентября, 20:55

Зампред ЦБ объяснил зависимость роста ключевой ставки от льготной ипотеки

Ставка ЦБ не упадет, пока существует льготная ипотека

28 марта 2024, 07:43
Фото: 1MI
Зампред ЦБ объяснил зависимость роста ключевой ставки от льготной ипотеки
Зампред ЦБ объяснил зависимость роста ключевой ставки от льготной ипотеки

Зампредседателя Банка России Алексей Заботкин рассказал «Комсомольской правде» о том, что ЦБ вынужденно поднимает ключевую ставку из-за льготной ипотеки.

22 марта на очередном собрании Центробанка было объявлено оставить ключевую ставку без изменений еще на месяц. Она по прежнему будет составлять 16%.

Хотя сама по себе ключевая ставка не может повлиять на спрос в сфере льготного ипотечного кредитования, но регулятор вынужден повышать ее чтобы изменить уровень инфляции и снизить спрос. Эксперт объяснил, что льготные программы не оставляют выбора и заставляют использовать более короткие рычаги воздействия на экономику.
Алексей Заботкин считает, что на настоящий момент ипотека имеет избыточный спрос, хоть и не делает от этого жилье более доступным.

Зампред также напомнил, что льготная ипотека была антикризисным решением, введенным вов времена всеобщей пандемии в 2020 году. Однако, рост цен на недвижимость сводит на нет всю экономию от льготных ставок.

Напомним, что льготная ипотека прекращает свое действие 1 июля 2024 года. О ее закрытии говорила Эльвира Набиуллина, глава ЦБ и Анатолий Аксаков, председатель комитета по финансовому рынке.

Банки больше не будут одобрять ипотеку в 2024 году
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#Эмилия Шпилева#Общество#Недвижимость#Жилье#Центробанк#Ипотека
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