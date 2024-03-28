Ставка ЦБ не упадет, пока существует льготная ипотека

Хотя сама по себе ключевая ставка не может повлиять на спрос в сфере льготного ипотечного кредитования, но регулятор вынужден повышать ее чтобы изменить уровень инфляции и снизить спрос. Эксперт объяснил, что льготные программы не оставляют выбора и заставляют использовать более короткие рычаги воздействия на экономику.

Алексей Заботкин считает, что на настоящий момент ипотека имеет избыточный спрос, хоть и не делает от этого жилье более доступным.