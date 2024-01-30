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Posted 30 января, 08:10

Published 30 января, 08:10

Modified 30 января, 08:10

Updated 30 января, 08:10

Эксперт рассказала, какие квартиры сейчас лучше не брать

Пока стоит подождать: эксперт рассказала, какие квартиры сейчас лучше не брать

30 января 2024, 08:10
Фото: 1MI. Эксперт рассказала, какие квартиры сейчас лучше не брать
В России в данный момент лучше всего приобретать квартиры на первичном рынке из-за действующих льготных программ, сообщила Newia директор департамента продаж жилой недвижимости ГК «Сумма элементов» (девелопер премиального жилого небоскреба «Дом Дау») Светлана Бардина.

Продлят ли льготную ипотеку?

Эксперт сообщила, что, вероятнее всего, число сделок на рынке ипотеки в 2024 году сократится. Прежде всего, это будет связано с существенным урезанием, а затем и закрытием программы льготной ипотеки, хотя ее судьба окончательно не определена.

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«В любом случае очевидно, что власти взяли курс на переформатирование и более адресное действие льготной ипотеки, поэтому такого же бума, как в 2020 и 2023 гг. мы уже не увидим. Однако рынок продолжит поддерживать семейная ипотека, на которую приходится примерно половина сделок с ипотекой. То есть в целом сокращение спроса возможно, но едва ли в той мере, которая заставит застройщиков пересматривать цены, хотя конкуренция усилится», — считает собеседница.

Когда начнут снижать или повышать ставки по ипотеке?

Светлана Бардина предположила, что, скорее всего, до середины 2024 года ставки по ипотеке не снизятся. По ее словам, кредитно-денежная политика Центробанка останется жесткой, и это связано не только с попытками «охладить» ипотечный рынок — высокая инфляция, ослабление рубля — это более важные факторы.

«Более вероятно снижение ключевой ставки Банком России во второй половине 2024 года, но даже в этом случае сокращение будет плавным», — уточнил эксперт.

Стоит ли брать сейчас квартиру?

Он уверена, что пока действуют доступные программы субсидированной ипотеки, лучше приобрести квартиру в новостройке. Семейная и льготная ипотека будут в силе до середины 2024 года, то есть до 1 июля.

Фото: 1MI

«Скорее всего, к весне нам будут известны контуры новых ипотечных опций. Если же вы рассчитываете на покупку вторичной квартиры, то имеет смысл подождать снижение цен на них на фоне высоких ипотечных ставок», — подытожила специалист.

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