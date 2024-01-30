Пока стоит подождать: эксперт рассказала, какие квартиры сейчас лучше не брать

Posted 30 января, 08:10
Published 30 января, 08:10
Modified 30 января, 08:10
Updated 30 января, 08:10
Эксперт сообщила, что, вероятнее всего, число сделок на рынке ипотеки в 2024 году сократится. Прежде всего, это будет связано с существенным урезанием, а затем и закрытием программы льготной ипотеки, хотя ее судьба окончательно не определена.
«В любом случае очевидно, что власти взяли курс на переформатирование и более адресное действие льготной ипотеки, поэтому такого же бума, как в 2020 и 2023 гг. мы уже не увидим. Однако рынок продолжит поддерживать семейная ипотека, на которую приходится примерно половина сделок с ипотекой. То есть в целом сокращение спроса возможно, но едва ли в той мере, которая заставит застройщиков пересматривать цены, хотя конкуренция усилится», — считает собеседница.
Светлана Бардина предположила, что, скорее всего, до середины 2024 года ставки по ипотеке не снизятся. По ее словам, кредитно-денежная политика Центробанка останется жесткой, и это связано не только с попытками «охладить» ипотечный рынок — высокая инфляция, ослабление рубля — это более важные факторы.
«Более вероятно снижение ключевой ставки Банком России во второй половине 2024 года, но даже в этом случае сокращение будет плавным», — уточнил эксперт.
Он уверена, что пока действуют доступные программы субсидированной ипотеки, лучше приобрести квартиру в новостройке. Семейная и льготная ипотека будут в силе до середины 2024 года, то есть до 1 июля.
«Скорее всего, к весне нам будут известны контуры новых ипотечных опций. Если же вы рассчитываете на покупку вторичной квартиры, то имеет смысл подождать снижение цен на них на фоне высоких ипотечных ставок», — подытожила специалист.