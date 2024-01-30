Пока стоит подождать: эксперт рассказала, какие квартиры сейчас лучше не брать

«В любом случае очевидно, что власти взяли курс на переформатирование и более адресное действие льготной ипотеки, поэтому такого же бума, как в 2020 и 2023 гг. мы уже не увидим. Однако рынок продолжит поддерживать семейная ипотека, на которую приходится примерно половина сделок с ипотекой. То есть в целом сокращение спроса возможно, но едва ли в той мере, которая заставит застройщиков пересматривать цены, хотя конкуренция усилится», — считает собеседница.