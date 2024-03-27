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Posted 27 марта, 08:47

Published 27 марта, 08:47

Modified 9 сентября, 20:53

Updated 9 сентября, 20:53

К концу 2024 года хотят ввести доступную для всех регионов ипотеку под 2%

К концу 2024 года хотят ввести доступную для всех регионов ипотеку под 2%

27 марта 2024, 08:47
Фото: 1MI
К концу года появится проект ипотеки, доступный во всех регионах России для молодых специалистов до 30 лет, которые смогут приобрести недвижимость под 2%

Российские власти планируют ввести особые условия ипотеки для учителей с целью привлечения и удержания молодых специалистов в профессии.

Согласно обсуждаемому проекту рабочей группы при Минпросвещении, рассматривается возможность предоставления льготной ипотеки со ставкой 2% для педагогов до 30 лет, которые проработали на одном рабочем месте не менее года. Также возможно погашение до 15% ипотеки при условии что педагог проработал не менее 25 дет по своей специальности, предложила Яна Лавронтова.

Ожидается, что подробности проекта будут разработаны к осени 2024 года. Хотя эти изменения не окажут значительного влияния на недвижимость в целом, они могут стать стимулом для учителей продолжать свою карьеру в данной профессии.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Образование#Недвижимость#Жилье#Ипотека
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