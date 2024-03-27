К концу 2024 года хотят ввести доступную для всех регионов ипотеку под 2%

Posted 27 марта, 08:47
Published 27 марта, 08:47
Modified 9 сентября, 20:53
Updated 9 сентября, 20:53
Согласно обсуждаемому проекту рабочей группы при Минпросвещении, рассматривается возможность предоставления льготной ипотеки со ставкой 2% для педагогов до 30 лет, которые проработали на одном рабочем месте не менее года. Также возможно погашение до 15% ипотеки при условии что педагог проработал не менее 25 дет по своей специальности, предложила Яна Лавронтова.
Ожидается, что подробности проекта будут разработаны к осени 2024 года. Хотя эти изменения не окажут значительного влияния на недвижимость в целом, они могут стать стимулом для учителей продолжать свою карьеру в данной профессии.
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