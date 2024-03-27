К концу 2024 года хотят ввести доступную для всех регионов ипотеку под 2%

Согласно обсуждаемому проекту рабочей группы при Минпросвещении, рассматривается возможность предоставления льготной ипотеки со ставкой 2% для педагогов до 30 лет, которые проработали на одном рабочем месте не менее года. Также возможно погашение до 15% ипотеки при условии что педагог проработал не менее 25 дет по своей специальности, предложила Яна Лавронтова.