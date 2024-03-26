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Posted 26 марта, 06:53

Published 26 марта, 06:53

Modified 9 сентября, 20:48

Updated 9 сентября, 20:48

Владельцы новостроек не смогут получить неустойку за несвоевременную сдачу дома

С 2024 года дольщики больше не смогут подавать в суд на застройщика

26 марта 2024, 06:53
Фото: 1MI
Владельцы новостроек не смогут получить неустойку за несвоевременную сдачу дома
В марте 2024 года вышел закон, который защищает строительные компании от миллионных долгов перед дольщиками

Строительные компании получили мораторий, который освобождает их от выплаты неустоек за несвоевременную сдачу дома в эксплуатацию, стало известно 22 марта.

Постановление Правительства РФ утвердило новый мораторий как поддержку застройщиков в условиях санкций. Послабление будет действовать в период с 18 марта и до конца 2024 года. Это означает, что дольщики не смогут подать в суд на застройщика и получить неустойку за сдачу квартиры позже установленного договором срока.

Как правило, практика обращения владельцев новостроек с иском к застройщику применима уже много лет. Но в последние годы девелоперы стали жаловаться, что сроки срываются из-за проблем с поставками. Правительство пошло на встречу: такой же мораторий действовал в ковидный год, а также с марта 2022 года по июнь 2023 год.

Однако, у некоторых дольщиков есть шанс получить неустойку, если сдача дома пришлась на период с 01.07.2023 г. по 22.03.2024 г. Уже известно, что расчет будет производиться по ставке Центробанка — 7,5%, которая действовала на период 1 июля 2023 года.

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