С 2024 года дольщики больше не смогут подавать в суд на застройщика

Posted 26 марта, 06:53
Published 26 марта, 06:53
Modified 9 сентября, 20:48
Updated 9 сентября, 20:48
Строительные компании получили мораторий, который освобождает их от выплаты неустоек за несвоевременную сдачу дома в эксплуатацию, стало известно 22 марта.
Постановление Правительства РФ утвердило новый мораторий как поддержку застройщиков в условиях санкций. Послабление будет действовать в период с 18 марта и до конца 2024 года. Это означает, что дольщики не смогут подать в суд на застройщика и получить неустойку за сдачу квартиры позже установленного договором срока.
Как правило, практика обращения владельцев новостроек с иском к застройщику применима уже много лет. Но в последние годы девелоперы стали жаловаться, что сроки срываются из-за проблем с поставками. Правительство пошло на встречу: такой же мораторий действовал в ковидный год, а также с марта 2022 года по июнь 2023 год.
Однако, у некоторых дольщиков есть шанс получить неустойку, если сдача дома пришлась на период с 01.07.2023 г. по 22.03.2024 г. Уже известно, что расчет будет производиться по ставке Центробанка — 7,5%, которая действовала на период 1 июля 2023 года.
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