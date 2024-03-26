С 2024 года дольщики больше не смогут подавать в суд на застройщика

Как правило, практика обращения владельцев новостроек с иском к застройщику применима уже много лет. Но в последние годы девелоперы стали жаловаться, что сроки срываются из-за проблем с поставками. Правительство пошло на встречу: такой же мораторий действовал в ковидный год, а также с марта 2022 года по июнь 2023 год.