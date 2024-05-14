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Posted 14 мая, 14:00

Published 14 мая, 14:00

Modified 9 сентября, 19:23

Updated 9 сентября, 19:23

Ваше финансовое благополучие в ваших руках: 5 эффективных способов правильно копить деньги

Ваше финансовое благополучие в ваших руках: 5 эффективных способов копить деньги

14 мая 2024, 14:00
Фото: Изображение Midjourney
Ваше финансовое благополучие в ваших руках: 5 эффективных способов правильно копить деньги
Проблема, связанная с неумением грамотно откладывать средства, в наши дни является распространенной. Люди спонтанно тратятся на всякую ерунду, а потом жалуются, что им катастрофически не хватает денег. Как перестать совершать незапланированные покупки и сформировать накопления — читайте в статье.

5 шагов к финансовому благополучию: как научиться правильно копить деньги

Многим людям знакома ситуация, когда они сначала спонтанно совершают какую-то дорогостоящую покупку, а потом начинают об этом жалеть, так как вскоре выясняется, что не очень-то эта вещь была нужна. Просто им вдруг захотелось ее приобрести, а теперь вот на действительно необходимое средств не хватает. Из этой статьи вы узнаете, как перестать совершать незапланированные покупки и накопить деньги.

Вносите все обязательные платежи сразу после зарплаты

Каждый человек за что-то регулярно платит: за квартиру или телефон, по кредиту и др. И бывает очень неприятно, если подошел срок очередного взноса, а платить-то и нечем. Поэтому желательно все обязательные платежи вносить сразу после получения зарплаты. Путь у вас на это сразу уйдет добрая часть полученных денег, но зато на душе будет спокойнее и не получится накопить долги.

Желательно все обязательные платежи вносить сразу после получения зарплатыЖелательно все обязательные платежи вносить сразу после получения зарплаты
Желательно все обязательные платежи вносить сразу после получения зарплаты. Фото: Изображение Midjourney

Используйте копилку

Чтобы накопить деньги, логично использовать копилку — реальную или виртуальную. С первым вариантом все понятно, а со вторым еще проще: многие банки предлагают открыть накопительный счет с разными условиями. Причем в ряде случаев можно даже настроить автопополнение виртуальной копилки — например, раз в месяц с вашего счета туда будут переводиться деньги или откладываться кешбэк.

А можно и самостоятельно накопить деньги на специальном счете, заранее определившись, какую сумму вы можете на это выделить после всех обязательных платежей. Можно, например, вообще начать с 1000 рублей, постепенно поднимая ставки. В идеале откладывать каждый месяц по 10–15% от заработка, тогда достаточно быстро получится накопить вполне приличные деньги.

Чтобы накопить деньги, логично использовать копилку — реальную или виртуальнуюЧтобы накопить деньги, логично использовать копилку — реальную или виртуальную
Чтобы накопить деньги, логично использовать копилку — реальную или виртуальную. Фото: Изображение Midjourney

Перед незапланированной покупкой дайте себе время подумать

Если вы увидели в магазине какую-то вещь, которую вам непременно захотелось приобрести, выдохните и дайте себе время на раздумья — например, сутки. Если спустя 24 часа вы по-прежнему будете считать, что эта вещь вам жизненно необходима, то купите ее. Но, как показывает практика, за за сутки вы, скорее всего, передумаете незапланированно тратить деньги. Уж лучше накопить на что-то действительно важное.

Ведите домашнюю бухгалтерию

Заведите отдельную тетрадь или создайте на компьютере файл, куда вы будете записывать все ваши доходы и расходы. Важно записывать абсолютно все до копейки — так вам впоследствии будет легче понять, куда уходят средства. А еще вы можете добавить отдельную графу и вписывать туда деньги, которые откладываете, чтобы накопить на какую-то крупную покупку или финансовую подушку безопасности.

Домашняя бухгалтерияДомашняя бухгалтерия
Домашняя бухгалтерия. Фото: Изображение Midjourney

Откажитесь от дорогостоящих привычек

Многие люди регулярно тратят энные суммы на покупку сигарет, частые походы в кафе, приобретение алкогольных напитков и др. Деньги на это расходуются незаметно, а в месяц набегает довольно приличная сумма. Когда вы начнете записывать расходы, вы сами увидите, сколько у вас уходит средств на что-то, от чего можно было бы отказаться, а с помощью освободившихся денег накопить на мечту.

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#Общество#Деньги#Финансы#Все материалы авторов
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