Срочно избавляйтесь от этих привычек, если устали быть бедными

Привычка оценивать любые товары с точки зрения их стоимости — не что иное, как мышление ограничивающего типа. И это считается привычкой бедных. Избавиться от нее можно — достаточно перейти на оценку различных вещей с точки зрения того, нравятся они или нет. Если вещь нравится, стоит переходить к поискам способов сделать так, чтобы на ее покупку появились деньги.