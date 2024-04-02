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Posted 2 апреля, 06:00

Published 2 апреля, 06:00

Modified 9 сентября, 21:09

Updated 9 сентября, 21:09

Срочно избавляйтесь от этих привычек, если устали быть бедными

Срочно избавляйтесь от этих привычек, если устали быть бедными

2 апреля 2024, 06:00
Фото: Изображение Midjourney
Срочно избавляйтесь от этих привычек, если устали быть бедными
Привычки бедных могут быть опасны для финансового положения. Рассказываем, откуда они берутся и как от них избавиться.

Что такое привычки бедных

Привычки бедных — это комплекс поступков или действий, совершаемых неосознанно, которые формируют особый тип мышления. Именно он, как утверждают психологи, мешают человеку добиваться финансовых целей.

Оценивать категориями «дешево» или «дорого»

Привычка оценивать любые товары с точки зрения их стоимости — не что иное, как мышление ограничивающего типа. И это считается привычкой бедных. Избавиться от нее можно — достаточно перейти на оценку различных вещей с точки зрения того, нравятся они или нет. Если вещь нравится, стоит переходить к поискам способов сделать так, чтобы на ее покупку появились деньги.

Привычка оценивать любые товары с точки зрения их стоимости — не что иное, как мышление ограничивающего типаПривычка оценивать любые товары с точки зрения их стоимости — не что иное, как мышление ограничивающего типа
Привычка оценивать любые товары с точки зрения их стоимости — не что иное, как мышление ограничивающего типа. Фото: Изображение Midjourney

Делать только то, что необходимо

Привычка делать исключительно то, что нужно, — пережиток советского воспитания. Такая привычка вредна тем, что она негативно влияет на постановку целей и мотивацию, мешает двигаться вперед. Так что разумнее прислушиваться к себе и понимать, что на самом деле хочется и что нравится. Следующий шаг — попробовать это делать.

Чрезмерно увлекаться скидками

В том, чтобы пользоваться скидками и покупать по акции, нет ничего плохого, однако, когда это перерастает в настоящую одержимость, речь идет уже о привычке бедных. Стоит понять, что скидки и акции не помогут сэкономить крупную сумму денег. Более того, бездумно покупая товары со скидками, можно потратить гораздо больше, чем планировалось.

Стоит понять, что скидки и акции не помогут сэкономить крупную сумму денегСтоит понять, что скидки и акции не помогут сэкономить крупную сумму денег
Стоит понять, что скидки и акции не помогут сэкономить крупную сумму денег. Фото: Изображение Midjourney

Пренебрегать планированием бюджета или злоупотреблять им

Планирование расходов — очень полезная привычка, однако она имеет мало общего с привычкой буквально вгонять себя в определенные финансовые рамки, равно как и с привычкой выходить за границы бюджета. И то и другое — привычки бедных. Следует вырабатывать здоровое и адекватное финансовое мышление, планировать бюджет разумно и обязательно с учетом не только потребностей, но и желаний.

Бояться

Страх — плохой помощник в любом деле, в том числе в финансовых вопросах. Нужно постараться преодолеть страх, так как именно он формирует привычку бедных и не дает развиваться, идти вперед, искать новые способы увеличения дохода.

#Общество#Деньги#Привычки#Все материалы авторов#Психология
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