Срочно избавляйтесь от этих привычек, если устали быть бедными

Posted 2 апреля, 06:00
Published 2 апреля, 06:00
Modified 9 сентября, 21:09
Updated 9 сентября, 21:09
Привычки бедных — это комплекс поступков или действий, совершаемых неосознанно, которые формируют особый тип мышления. Именно он, как утверждают психологи, мешают человеку добиваться финансовых целей.
Привычка оценивать любые товары с точки зрения их стоимости — не что иное, как мышление ограничивающего типа. И это считается привычкой бедных. Избавиться от нее можно — достаточно перейти на оценку различных вещей с точки зрения того, нравятся они или нет. Если вещь нравится, стоит переходить к поискам способов сделать так, чтобы на ее покупку появились деньги.
Привычка делать исключительно то, что нужно, — пережиток советского воспитания. Такая привычка вредна тем, что она негативно влияет на постановку целей и мотивацию, мешает двигаться вперед. Так что разумнее прислушиваться к себе и понимать, что на самом деле хочется и что нравится. Следующий шаг — попробовать это делать.
В том, чтобы пользоваться скидками и покупать по акции, нет ничего плохого, однако, когда это перерастает в настоящую одержимость, речь идет уже о привычке бедных. Стоит понять, что скидки и акции не помогут сэкономить крупную сумму денег. Более того, бездумно покупая товары со скидками, можно потратить гораздо больше, чем планировалось.
Планирование расходов — очень полезная привычка, однако она имеет мало общего с привычкой буквально вгонять себя в определенные финансовые рамки, равно как и с привычкой выходить за границы бюджета. И то и другое — привычки бедных. Следует вырабатывать здоровое и адекватное финансовое мышление, планировать бюджет разумно и обязательно с учетом не только потребностей, но и желаний.
Страх — плохой помощник в любом деле, в том числе в финансовых вопросах. Нужно постараться преодолеть страх, так как именно он формирует привычку бедных и не дает развиваться, идти вперед, искать новые способы увеличения дохода.
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