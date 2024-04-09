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Posted 9 апреля, 08:46

Published 9 апреля, 08:46

Modified 9 сентября, 21:32

Updated 9 сентября, 21:32

Эксперт рассказал, как семья, общество и школа влияют на финансовую неграмотность людей, а так же дал 5 советов, чтобы повысить свои знания

5 причин почему люди не умеют управлять своими деньгами

9 апреля 2024, 08:46
Фото: 1MI
Эксперт рассказал, как семья, общество и школа влияют на финансовую неграмотность людей, а так же дал 5 советов, чтобы повысить свои знания
Эксперт рассказал, как семья, общество и школа влияют на финансовую неграмотность людей, а так же дал 5 советов, чтобы повысить свои знания

Финансовая безграмотность — это проблема, с которой сталкиваются люди во всем мире. Неумение управлять своими деньгами может привести к серьезным проблемам — от кредитной задолженности до нищеты.

5 причин финансовой безграмотности

Сергей Ионов, коммерческий директор компании «Третий Рим», выделил пять основных причин неумелого обращения со своими деньгами.

1. Отсутствие образования

В школах и университетах не уделяют достаточного внимания финансовому образованию. В результате многие люди не знают, как составлять бюджет, инвестировать деньги и планировать свои финансы.

«Финансовое образование должно стать обязательной частью школьной программы. Это поможет молодым людям сделать правильные финансовые решения в будущем», — считает эксперт.
Финансовая грамотностьФинансовая грамотность
Финансовая грамотность. Фото: 1MI

2. Низкий уровень осведомленности.

Многие люди не интересуются финансовыми вопросами. Они не читают специальную литературу и не смотрят обучающие вебинары.

3. Недоверие к финансовым институтам.

Из-за финансовых кризисов и скандалов многие люди потеряли доверие к банкам, инвестиционным компаниям и другим финансовым институтам.

4. Влияние семьи и друзей.

Если в семье не принято говорить о деньгах, то дети с большой вероятностью будут финансово безграмотными.

5. Распространение ложной информации.

В интернете и других источниках информации много ложных сведений о финансах. Это сбивает людей с пути и мешает им принимать правильные решения.

Как научиться финансовой грамотностиКак научиться финансовой грамотности
Как научиться финансовой грамотности. Фото: Изображение Midjourney

Как научиться финансовой грамотности

Существует много способов повысить свою финансовую грамотность. Сергей Ионов советует уделить внимание самообразованию, но только из экспертных источников. Специалисты своего дела могут дать полезные советы не только как наладить семейный бюджет, но и как получать дополнительный доход.

Чтобы повысить свои познания в экономике, нужно:

  • Читать книги и статьи о финансах
  • Смотреть обучающие вебинары и видео
  • Проходить онлайн-курсы
  • Посещать семинары и тренинги
  • Консультироваться с финансовыми специалистами
«Повышение финансовой грамотности — это инвестиция в будущее. Чем больше людей будут уметь управлять своими деньгами, тем сильнее будет экономика страны» — рекомендует эксперт.
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#Эмилия Шпилева#Общество#Деньги#Финансы#Бюджет
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