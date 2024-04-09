5 причин почему люди не умеют управлять своими деньгами

Posted 9 апреля, 08:46
Published 9 апреля, 08:46
Modified 9 сентября, 21:32
Updated 9 сентября, 21:32
Финансовая безграмотность — это проблема, с которой сталкиваются люди во всем мире. Неумение управлять своими деньгами может привести к серьезным проблемам — от кредитной задолженности до нищеты.
Сергей Ионов, коммерческий директор компании «Третий Рим», выделил пять основных причин неумелого обращения со своими деньгами.
В школах и университетах не уделяют достаточного внимания финансовому образованию. В результате многие люди не знают, как составлять бюджет, инвестировать деньги и планировать свои финансы.
«Финансовое образование должно стать обязательной частью школьной программы. Это поможет молодым людям сделать правильные финансовые решения в будущем», — считает эксперт.
Многие люди не интересуются финансовыми вопросами. Они не читают специальную литературу и не смотрят обучающие вебинары.
Из-за финансовых кризисов и скандалов многие люди потеряли доверие к банкам, инвестиционным компаниям и другим финансовым институтам.
Если в семье не принято говорить о деньгах, то дети с большой вероятностью будут финансово безграмотными.
В интернете и других источниках информации много ложных сведений о финансах. Это сбивает людей с пути и мешает им принимать правильные решения.
Существует много способов повысить свою финансовую грамотность. Сергей Ионов советует уделить внимание самообразованию, но только из экспертных источников. Специалисты своего дела могут дать полезные советы не только как наладить семейный бюджет, но и как получать дополнительный доход.
Чтобы повысить свои познания в экономике, нужно:
«Повышение финансовой грамотности — это инвестиция в будущее. Чем больше людей будут уметь управлять своими деньгами, тем сильнее будет экономика страны» — рекомендует эксперт.
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