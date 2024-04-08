Фрэнсис Форд Коппола избавился от всех своих «Оскаров»

Копполе в этом году исполняется 85 лет, и за свою карьеру он испытывал как триумф, так и неудачу. В том числе при съемках фильма «Апокалипсис сегодня» он столкнулся с огромным количеством сложностей. В частности, изначально он предлагал поставить фильм своему другу Джорджу Лукасу, но получил отказ, так как последний был занят проектом, который в итоге стал «Звездными войнами». В итоге Коппола решил самостоятельно заняться фильмом. И с самого начала работы начались неприятности: в картине отказались сниматься все известные звезды (Марлон Брандо запросил гонорар в размере миллиона долларов за каждую неделю съемок). Из-за этого Коппола на эмоциях выкинул все свои статуэтки «Оскар» в окно, и не разбилась только одна из них.