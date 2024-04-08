Фрэнсис Форд Коппола избавился от всех своих «Оскаров»

Posted 8 апреля, 13:10
Published 8 апреля, 13:10
Modified 9 сентября, 21:30
Updated 9 сентября, 21:30
Он уже готов и был продемонстрирован ограниченному кругу зрителей и критиков, которые положительно оценили работу режиссера, отметив, что фильм полон ярких идей, смешивает прошлое с настоящим, эпосом и визуально насыщенной сказкой. Сюжет разворачивается в будущем в мегаполисе, напоминающем Нью-Йорк в плачевном состоянии после катастрофы. Главная героиня — Джулия Цицерон, дочь мэра города и возлюбленная архитектора Цезаря, который мечтает о перестройке города и создании утопии, пишет kp.ru.
Фрэнсис Форд Коппола долгие годы работал над проектом «Мегалополиса». Сейчас он вложил в фильм 120 миллионов долларов собственных средств, рискуя получить как триумф, так и катастрофу. Коппола, привыкший к сложностям, как никто другой, надеется на успех.
Копполе в этом году исполняется 85 лет, и за свою карьеру он испытывал как триумф, так и неудачу. В том числе при съемках фильма «Апокалипсис сегодня» он столкнулся с огромным количеством сложностей. В частности, изначально он предлагал поставить фильм своему другу Джорджу Лукасу, но получил отказ, так как последний был занят проектом, который в итоге стал «Звездными войнами». В итоге Коппола решил самостоятельно заняться фильмом. И с самого начала работы начались неприятности: в картине отказались сниматься все известные звезды (Марлон Брандо запросил гонорар в размере миллиона долларов за каждую неделю съемок). Из-за этого Коппола на эмоциях выкинул все свои статуэтки «Оскар» в окно, и не разбилась только одна из них.
Несмотря на перипетии, Коппола смог завершить проект и принять участие в создании других работ. Но вершина его творчества приходится на «Мегалополис», который поклонники режиссёра ждут с нетерпением, надеясь на возвращение мастера во всей его славе.
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