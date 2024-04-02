Стильный комбинезон и отсутствие макияжа: новый образ Веры Брежневой

Posted 2 апреля, 11:45
Published 2 апреля, 11:45
Modified 9 сентября, 21:11
Updated 9 сентября, 21:11
Актриса поддержала тренд на естественность, отказавшись от макияжа и готовой укладки — на ее голове были бигуди.
Стоит отметить, что у подписчиков ролик Веры Брежневой вызвал восторг. Они назвали ее «шикарной», «красоткой», «утонченной красавицей». Также фанаты восхитились стройной фигурой 42-летней певицы.
Напомним: в 2001 году актриса родила дочь. Сейчас ей двадцать три года. Девушка носит фамилию своего отчима, предпринимателя Михаила Кипермана.
В 2015 году певица заключила брак с композитором Константином Меладзе. Осенью прошлого года Брежнева официально подтвердила расторжение брака.
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