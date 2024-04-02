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Posted 2 апреля, 11:45

Published 2 апреля, 11:45

Modified 9 сентября, 21:11

Updated 9 сентября, 21:11

Стильный комбинезон и отсутствие макияжа: новый образ Веры Брежневой

2 апреля 2024, 11:45
Известная певица Вера Брежнева опубликовала новое видео на своей странице в «Инстаграме»*. Знаменитость предстала перед поклонниками в необычном образе: белые носки и черный декольтированный комбинезон, подчеркивающий фигуру.

Актриса поддержала тренд на естественность, отказавшись от макияжа и готовой укладки — на ее голове были бигуди.

Стоит отметить, что у подписчиков ролик Веры Брежневой вызвал восторг. Они назвали ее «шикарной», «красоткой», «утонченной красавицей». Также фанаты восхитились стройной фигурой 42-летней певицы.

Напомним: в 2001 году актриса родила дочь. Сейчас ей двадцать три года. Девушка носит фамилию своего отчима, предпринимателя Михаила Кипермана.

В 2015 году певица заключила брак с композитором Константином Меладзе. Осенью прошлого года Брежнева официально подтвердила расторжение брака.

* Владелец — компания Meta признана в РФ экстремистской и запрещена.

#Знаменитости#Красота#Все материалы авторов
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