Рекомендации психологов: как заводить друзей в зрелом возрасте

Posted 1 апреля, 09:57
Published 1 апреля, 09:57
Modified 9 сентября, 21:05
Updated 9 сентября, 21:05
Как быть, если, например, все друзья остались в родном городе, а хочется пообщаться вживую там, куда переехали?
В 2021 году было проведено исследование, в котором приняли участие свыше 2000 взрослых. Как выяснилось, у 12% респондентов вообще нет близких друзей, а у 17% их очень мало. Далее мы приводим 10 работающих способов, помогающих завести друзей даже взрослому и занятому человеку.
Сколько друзей вы хотите найти, их пол, возраст, интересы. Нужен ли вам человек для душевных бесед или шумная компания на выходные. Всё это лучше учесть заранее, так как от этого будет зависеть то, как и где вы будете искать новых приятелей.
У вас есть определённые ценности, они есть и у других людей. С чем вы готовы мириться и чем готовы поступиться. Какие темы вы не будете затрагивать в беседах. Это очень важно.
Такие занятия могут не только разнообразить досуг, но и найти единомышленников, способны стать друзьями. При этом важно выбирать занятия, которые вам действительно нравятся. Не стоит записываться в клуб пешего туризма, если вы совсем не любите ходить. И не спешите предлагать дружбу незнакомым, пусть и приятным людям, вторгайтесь в личное пространство неспешно.
В сети масса групп по интересам, где можно найти не просто единомышленников. Не ленитесь проштудировать на эту тему популярные соцсети. Если вы недавно переехали, есть много групп, помогающих адаптироваться. Там можно услышать (прочитать) дельные советы и получить другую помощь. Также можно найти группы, которые проводят оффлайн-мероприятия.
Не стоит зацикливаться на чём-то одном, к примеру, на поиске друзей в онлайне. Возможно вас пригласят на вечеринку новые коллеги или соседи попросят помочь и в благодарность отведут в ближайшую пиццерию. Никто не может знать, с кем столкнёт его жизнь, так что лучше использовать все возможности.
Как и в романтических отношениях, в дружеских должна быть своя химия. Если же её нет и общение перерастает в тягучую обязанность, это уже не дружба. Такие отношения необходимо прекращать. Также есть подвид дружбы, когда человек буквально липнет к вам, а вы, в силу воспитания или не желая обидеть, терпите его. Это тоже не дружба, а скорее манипуляция.
Продолжение предыдущего пункта. Не стоит заводить друзей для галочки. Вы не аккаунт в VK, чтобы поражать числом подписчиков. Пусть будет несколько действительно приятных людей, с которыми можно прогуляться в парке, сходить в ресторан или даже устроить совместный отпуск. Это куда лучше, чем пара десятков якобы друзей, которым вы можете уделить от силы несколько часов в году.
Чувствуете ли вы удовлетворённость от общения или оно выматывает? Есть ли прилив энергии или совместный поход в кино напоминает смену у станка? Опустошённость после общения — это явный сигнал о том, что вы не в дружеских отношениях.
Дружба — это процесс обоюдный. Если вы хотите, чтобы человек бросал свои дела и приезжал в гости или шёл вместе с вами на футбольный матч, будьте готовы к тому же. Если у вас нет времени или энергии, чтобы тратить их на новых друзей, вам будет трудно расширить отношения за пределы простого знакомства.
Иногда друг может сидеть за соседним столом в офисе или продавать вам овощи в ближайшей лавке. Учитесь отслеживать позитивные моменты, возникающие при общении с людьми, которых вы видите каждый день, но не воспринимаете, как потенциальных друзей. Возможно у вашего знакомого по фитнес-центру, с которым вы охотно обсуждаете футбол в перерывах между походами, есть гораздо больше общего с вами. Не стесняйтесь спрашивать об этом.
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