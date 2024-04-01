Рекомендации психологов: как заводить друзей в зрелом возрасте

Как и в романтических отношениях, в дружеских должна быть своя химия. Если же её нет и общение перерастает в тягучую обязанность, это уже не дружба. Такие отношения необходимо прекращать. Также есть подвид дружбы, когда человек буквально липнет к вам, а вы, в силу воспитания или не желая обидеть, терпите его. Это тоже не дружба, а скорее манипуляция.