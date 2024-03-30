Что означают Е в составе продуктов и насколько добавки опасны на самом деле

Глутаминовая кислота — аминокислота, которая содержится в любом белке. Добавка, известная как глутамат натрия, получается при ее растворении. Следовательно, Е621 или его следы можно найти во всех продуктах, содержащих белок, — и в тех, в которые он был добавлен согласно утвержденному составу, и в тех, в которые его не добавляли.