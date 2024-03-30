Что означают Е в составе продуктов и насколько добавки опасны на самом деле

Posted 30 марта, 19:00
Published 30 марта, 19:00
Modified 9 сентября, 21:01
Updated 9 сентября, 21:01
Латинской буквой E обозначают пищевые добавки, разрешенные специальной комиссией (CCFA). Идентификацию с помощью цифровых кодов ввели в 1953 году в Европе, поэтому для маркировки была выбрана первая буква слова Europe
Кратко ингредиенты Е в составе продуктов питания можно классифицировать так:
Разрешенных добавок с буквой Е не стоит бояться. Они безопасны и соответствуют нормам СанПиН и регламенту Таможенного союза. Чаще всего они представляют собой вещества, которые входят в природный состав натуральных продуктов и абсолютно безвредны для организма. Например, натуральный консервант бензойная кислота (Е210–213) присутствует в полезных ягодах клюквы.
Многие потребители беспокоятся о том, что производители добавляют глутамат натрия (Е621) в состав продуктов для придания им более интенсивного вкуса и аромата. Эта добавка считается вредной и даже вызывающей зависимость. На самом деле слухи о вреде этой Е добавки сильно преувеличены.
Глутаминовая кислота — аминокислота, которая содержится в любом белке. Добавка, известная как глутамат натрия, получается при ее растворении. Следовательно, Е621 или его следы можно найти во всех продуктах, содержащих белок, — и в тех, в которые он был добавлен согласно утвержденному составу, и в тех, в которые его не добавляли.
Отчеты о его вреде действительно существуют, но они основаны на экспериментах, проведенных на лабораторных мышах. Негативное влияние глутамата натрия на животных появляется только при чрезмерно высоких дозах — больше 10 г вещества на 1 кг массы тела. Для человека это количество равно примерно 700 г пищевой добавки в день. Даже если применить рекомендуемую дозу, продукт станет очень невкусным и его будет невозможно употреблять.
Некоторые Е добавки (список их кодов можно посмотреть здесь) действительно способны навредить организму. В основном это определенные виды красителей и консервантов, которые при длительном употреблении вызывают неблагоприятные последствия для здоровья. Роспотребнадзор запрещает использовать их в пищевой промышленности.
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