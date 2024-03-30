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Posted 30 марта, 19:00

Published 30 марта, 19:00

Modified 9 сентября, 21:01

Updated 9 сентября, 21:01

Некоторые Е добавки действительно способны навредить организму

Что означают Е в составе продуктов и насколько добавки опасны на самом деле

30 марта 2024, 19:00
Фото: 1MI
Некоторые Е добавки действительно способны навредить организму
Чем больше Е в составе обычного магазинного продукта, тем сильнее хочется положить его обратно на витрину. Однако так ли опасны маркированные добавки, как мы привыкли считать? Стоит ли избегать Е в составе продуктов или пора с ними подружиться? Разберемся в сегодняшнем материале.

Что собой представляют добавки с маркировкой Е в составе продуктов

Латинской буквой E обозначают пищевые добавки, разрешенные специальной комиссией (CCFA). Идентификацию с помощью цифровых кодов ввели в 1953 году в Европе, поэтому для маркировки была выбрана первая буква слова Europe

Кратко ингредиенты Е в составе продуктов питания можно классифицировать так:

  • Е100–199 — красители;
  • Е200–299 — консерванты;
  • Е300–399 — замедлители окисления (антиоксиданты);
  • Е400–499 — стабилизаторы;
  • Е500–599 — эмульгаторы для придания нужной консистенции;
  • Е600–699 — усилители запаха и вкуса;
  • Е700–899 — зарезервированные номера для иной информации.

Разрешенных добавок с буквой Е не стоит бояться. Они безопасны и соответствуют нормам СанПиН и регламенту Таможенного союза. Чаще всего они представляют собой вещества, которые входят в природный состав натуральных продуктов и абсолютно безвредны для организма. Например, натуральный консервант бензойная кислота (Е210–213) присутствует в полезных ягодах клюквы.

Латинской буквой E обозначают пищевые добавки, разрешенные специальной комиссией (CCFA)Латинской буквой E обозначают пищевые добавки, разрешенные специальной комиссией (CCFA)
Латинской буквой E обозначают пищевые добавки, разрешенные специальной комиссией (CCFA). Фото: 1MI

«Страшные» усилители вкуса в составе продуктов

Многие потребители беспокоятся о том, что производители добавляют глутамат натрия (Е621) в состав продуктов для придания им более интенсивного вкуса и аромата. Эта добавка считается вредной и даже вызывающей зависимость. На самом деле слухи о вреде этой Е добавки сильно преувеличены.

Глутаминовая кислота — аминокислота, которая содержится в любом белке. Добавка, известная как глутамат натрия, получается при ее растворении. Следовательно, Е621 или его следы можно найти во всех продуктах, содержащих белок, — и в тех, в которые он был добавлен согласно утвержденному составу, и в тех, в которые его не добавляли.

Отчеты о его вреде действительно существуют, но они основаны на экспериментах, проведенных на лабораторных мышах. Негативное влияние глутамата натрия на животных появляется только при чрезмерно высоких дозах — больше 10 г вещества на 1 кг массы тела. Для человека это количество равно примерно 700 г пищевой добавки в день. Даже если применить рекомендуемую дозу, продукт станет очень невкусным и его будет невозможно употреблять.

Глутамат натрия (Е621) считается вредной и даже вызывающей зависимостьГлутамат натрия (Е621) считается вредной и даже вызывающей зависимость
Глутамат натрия (Е621) считается вредной и даже вызывающей зависимость. Фото: 1MI

Некоторые Е добавки (список их кодов можно посмотреть здесь) действительно способны навредить организму. В основном это определенные виды красителей и консервантов, которые при длительном употреблении вызывают неблагоприятные последствия для здоровья. Роспотребнадзор запрещает использовать их в пищевой промышленности.

#Здоровье#Еда#Все материалы авторов
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