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Posted 29 марта, 14:49

Published 29 марта, 14:49

Modified 9 сентября, 21:02

Updated 9 сентября, 21:02

Банк России рассказал о трех схемах покупки жилья, которые могут в любой момент схлопнуться и оставить ни с чем

Три серые схемы покупки жилья, которые приведут к потере денег

29 марта 2024, 14:49
Фото: 1MI
Банк России рассказал о трех схемах покупки жилья, которые могут в любой момент схлопнуться и оставить ни с чем
Банк России рассказал о трех схемах покупки жилья, которые могут в любой момент схлопнуться и оставить ни с чем

Три серые схемы покупки жилья с большим риском

На конференции «Ипотечное кредитование в России» Центробанк озвучил три способа покупки жилья через застройщика, которые имеют ненадежную структуру.

  1. Аккредитив. Деньги заемщика поступают не на эскроу-счет компании, а на счет банка в виде бумажной гарантии. Если банк обанкротится, возместить убыток невозможно, поскольку страховка не распространяется на данный счет.
  2. Вторая схема состоит в том, что застройщик продает строящуюся квартиру юридическому лицу, которая, в свою очередь, отдает ее покупателю за рыночную цену. Этот вариант удобен застройщику, который сразу получает деньги. Вот только покупатель в случае банкротства девелопера, получит компенсацию гораздо ниже обычного.
  3. Ипотека частями. При такой схеме сумма займа делится на части, одна из которых поступает на эскроу счет, но только перед сдачей дома. Однако, в данном случае высок риск банкротства строительной компании.
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