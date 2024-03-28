Мораторий на неустойку в 2024 году — россияне лишились денег за свою квартиру

Posted 28 марта, 09:29
Published 28 марта, 09:29
Modified 9 сентября, 20:55
Updated 9 сентября, 20:55
Правительство России ввело мораторий для компаний от неустойки, в случае если застройщик задерживает стройку или некачественно выполняет ремонт.
В пандемию 2020 года такие меры уже вводили, как и в 2022 году, когда все думали что из-за санкций будет проблема со стройматериалами. Однако, мораторий в нынешних условиях до конца 2024 года остается загадкой, рассуждает эксперт в области недвижимости Александр Харыбин.
Инвестор рассказывает, что на данный момент лично имеет квартиру в строящемся доме. Девелопер прислал ему документ с приложением к действующему договору, согласно которому дольщик не имеет претензий к застройщику в случае несвоевременной сдачи дома.
«Если квартиру сдадут невовремя или некачественно отделают квартиру, то я ничего не смогу им предъявить», — озадачивается Александр Харыбин.
Но мораторий, со слов автора канала, имеет двухстороннюю форму. Если вы купили квартиру в рассрочку и вовремя не платит платежи, то и застройщик ничего не может предъявить покупателю.
Мораторий будет действовать с 22 марта по 31 декабря 2024 года. Почти год будет действовать запрет на подачу исковых заявлений дольщиков к застройщику.
Единственный плюс, который видит эксперт в моратории, это то, что мелкие застройщики, имеющие плохое финансовое состояние, могут сохранить свой бизнес и положение благодаря отсутствию исков от «обманутых» дольщиков, тем самым оставшись на плаву. Таким образом, компания достраивает дом, не имея многомиллионных убытков, а владелец получает свою квартиру, хоть и немного позже обычного.
Однако, автор канала считает что данное решение несправедливо для обычных людей, которые хотят заработать на несвоевременной сдаче жилья.
Еще одной причиной введения моратория, считает автор, является сохранение высокой ключевой ставки 16%, из-за которой застройщикам тяжело рассчитываться с банком.
Как считает эксперт, именно ключевая ставка, ужесточение ипотечных условий и падение продаж в январе и феврале 2024 года привели к тому, что государство «испугалось» за застройщиков и перспективу недостроев, введя послабления.
При этом, тысячи людей лишились права на получение законной неустойки, если застройщик не выполнит свои обязанности. Повезло только тем, кто успел составить иск и обратиться в суд за неустойкой до 22 марта 2024 года.
Как рассказывает эксперт, во времена пандемии при действующем моратории крупные застройщики все равно пытались сдавать дома вовремя и делать хорошую отделку, чтобы поддержать уровень своей компании.
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