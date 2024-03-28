newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 марта, 09:29

Published 28 марта, 09:29

Modified 9 сентября, 20:55

Updated 9 сентября, 20:55

Эксперт рассказал, как будет действовать мораторий на неустойку, почему его ввели и кого он должен спасти

Мораторий на неустойку в 2024 году — россияне лишились денег за свою квартиру

28 марта 2024, 09:29
Фото: 1MI
Эксперт рассказал, как будет действовать мораторий на неустойку, почему его ввели и кого он должен спасти
Эксперт рассказал, как будет действовать мораторий на неустойку, почему его ввели и кого он должен спасти

Мораторий на взыскание неустойки в 2024 году

Правительство России ввело мораторий для компаний от неустойки, в случае если застройщик задерживает стройку или некачественно выполняет ремонт.

В пандемию 2020 года такие меры уже вводили, как и в 2022 году, когда все думали что из-за санкций будет проблема со стройматериалами. Однако, мораторий в нынешних условиях до конца 2024 года остается загадкой, рассуждает эксперт в области недвижимости Александр Харыбин.

Мораторий на неустойку от застройщика в 2024 годуМораторий на неустойку от застройщика в 2024 году
Мораторий на неустойку от застройщика в 2024 году. Фото: 1MI

Мораторий на неустойку по ДДУ

Инвестор рассказывает, что на данный момент лично имеет квартиру в строящемся доме. Девелопер прислал ему документ с приложением к действующему договору, согласно которому дольщик не имеет претензий к застройщику в случае несвоевременной сдачи дома.

«Если квартиру сдадут невовремя или некачественно отделают квартиру, то я ничего не смогу им предъявить», — озадачивается Александр Харыбин.

Но мораторий, со слов автора канала, имеет двухстороннюю форму. Если вы купили квартиру в рассрочку и вовремя не платит платежи, то и застройщик ничего не может предъявить покупателю.

Сроки моратория на неустойку от застройщика в 2024 году

Мораторий будет действовать с 22 марта по 31 декабря 2024 года. Почти год будет действовать запрет на подачу исковых заявлений дольщиков к застройщику.

Единственный плюс, который видит эксперт в моратории, это то, что мелкие застройщики, имеющие плохое финансовое состояние, могут сохранить свой бизнес и положение благодаря отсутствию исков от «обманутых» дольщиков, тем самым оставшись на плаву. Таким образом, компания достраивает дом, не имея многомиллионных убытков, а владелец получает свою квартиру, хоть и немного позже обычного.

Однако, автор канала считает что данное решение несправедливо для обычных людей, которые хотят заработать на несвоевременной сдаче жилья.

Сроки моратория на неустойку от застройщика в 2024 годуСроки моратория на неустойку от застройщика в 2024 году
Сроки моратория на неустойку от застройщика в 2024 году. Фото: 1MI

Еще одной причиной введения моратория, считает автор, является сохранение высокой ключевой ставки 16%, из-за которой застройщикам тяжело рассчитываться с банком.

Как считает эксперт, именно ключевая ставка, ужесточение ипотечных условий и падение продаж в январе и феврале 2024 года привели к тому, что государство «испугалось» за застройщиков и перспективу недостроев, введя послабления.

При этом, тысячи людей лишились права на получение законной неустойки, если застройщик не выполнит свои обязанности. Повезло только тем, кто успел составить иск и обратиться в суд за неустойкой до 22 марта 2024 года.

Как рассказывает эксперт, во времена пандемии при действующем моратории крупные застройщики все равно пытались сдавать дома вовремя и делать хорошую отделку, чтобы поддержать уровень своей компании.

Читайте также:
Ставка ЦБ не упадет, пока существует льготная ипотекаК концу 2024 года хотят ввести доступную для всех регионов ипотеку под 2%Новые условия для сельской ипотеки в 2024 году
#Эмилия Шпилева#Общество#Видео#Недвижимость#Жилье#Ипотека
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика