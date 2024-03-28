Мораторий на неустойку в 2024 году — россияне лишились денег за свою квартиру

В пандемию 2020 года такие меры уже вводили, как и в 2022 году, когда все думали что из-за санкций будет проблема со стройматериалами. Однако, мораторий в нынешних условиях до конца 2024 года остается загадкой, рассуждает эксперт в области недвижимости Александр Харыбин.