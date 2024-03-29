Эксперт рассказал, что через 3 года ждет откат ипотеки

Posted 29 марта, 14:23
Published 29 марта, 14:23
Modified 9 сентября, 21:02
Updated 9 сентября, 21:02
Глава аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг в ходе своего выступления на XXII Всероссийской конференции «Ипотечное кредитование в России» рассказал, что 65% всех кредитных банковских портфелей составляют ипотечные программы.
По информации Банка России, портфель ипотечных кредитов в 2022 году состоял из 14,1 трлн рублей. Эти показатели впервые в истории превысили 50% от общей суммы кредитов, взятых физическими лицами.
Михаил Гольдберг считает, что дальнейший рост ипотеки в России будет проходить сдерживающими темпами. Со слов эксперта, если доля ипотеки достигнет отметки 60-70%, то уже можно говорить о зрелом рынке. Замещение потребительских кредитов ипотекой станет невозможным.
Выданные в прошлом годы 2 млн кредитов на 7,8 трлн рублей — уже слишком высокие цифры, отмечает Гольдберг. А чтобы прийти снова к нормальным показателям потребуется достаточно долгое время. В связи с этим, аналитики ДОМ.РФ предполагают что банковский рынок может вернуться к значениям 2023 года, но только к 2027 году.
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