Эксперт рассказал, что через 3 года ждет откат ипотеки

Выданные в прошлом годы 2 млн кредитов на 7,8 трлн рублей — уже слишком высокие цифры, отмечает Гольдберг. А чтобы прийти снова к нормальным показателям потребуется достаточно долгое время. В связи с этим, аналитики ДОМ.РФ предполагают что банковский рынок может вернуться к значениям 2023 года, но только к 2027 году.